Oost-Vlaamse deputatie trekt beleidsplan over ruimtelijke toekomst in

De Oost-Vlaamse deputatie, een coalitie van N-VA met Groen en CD&V, trekt een ruimtelijk beleidsplan in na kritiek die al enkele maanden aanzwelt.

Het voorstel, ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, vult de 2.982 km² Oost-Vlaams grondgebied in en voorziet hier en daar open ruimte. Maar ondernemersorganisaties en gemeentebesturen gingen zich de voorbije weken stelselmatig verzetten. Het beleidsplan is op 22 maart goedgekeurd door de provincieraad en er werd een openbaar onderzoek gestart over het beleidsplan en de bijbehorende milieueffectenrapportage (‘plan-MER’).

Maar voornamelijk Open VLD heeft zich uitdrukkelijk geprofileerd tegen de plannen. Dat tot ergernis van eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), die het eind vorige maand nog had over ‘platvoers populisme’ en aangaf dat het plan bijsturing kon gebruiken. Donderdag bleek de eerste gedeputeerde niet langer achter het plan te staan: ‘Er werd de voorbije weken heel wat gedebatteerd over het beleidsplan. Daarbij werd helaas af en toe onzin verkocht, maar daarnaast werden voor alle duidelijkheid ook heel wat terechte bemerkingen geuit.’

De kwestie zal daarom opnieuw voorgelegd worden aan de provincieraad van september, waar de intrekking hoogstwaarschijnlijk formeel bekrachtigd zal worden.

Dat de deputatie haar staart intrekt is enigszins opvallend. ‘We stellen vooral vast dat gemeenten zich in hun autonomie geraakt voelen’, zegt bevoegd schepen An Vervliet (N-VA). ‘Naast een aantal materiële fouten in het plan, worden er vooral veel vragen gesteld bij het detailniveau, de haalbaarheid en de financiële consequenties.’

Er komt deze legislatuur geen alternatief beleidsplan om de Oost-Vlaamse openbare ruimte strategisch in te delen.