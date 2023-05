Ook Elisabeth Meuleman (Groen) ruilt nationale voor lokale politiek

Groen-politica Elisabeth Meuleman (47) ambieert in 2024 geen zitje in het Vlaams Parlement en ook niet in de Kamer. De onderwijsexperte, die bezig is aan haar derde legislatuur in het Vlaamse halfrond, wil bij de gemeenteraadsverkiezingen een gooi doen naar de sjerp in het Oost-Vlaamse Oudenaarde.

Het lijkt niet op te houden bij Groen. Eerder ruilde Björn Rzoska het fractieleiderschap in het Vlaams Parlement in om zich te kunnen focussen op Lokeren. Ook Kamerlid Barbara Creemers en Brussels parlementslid Juan Benjumea Moreno kondigden hun politieke afscheid aan.

Toch is de keuze voor Oudenaarde volgens Meuleman “een positief verhaal”. “We zijn in Oudenaarde al lang aan het bouwen aan een sterke lokale partij”, vertelt Meuleman in De Morgen. “In 2018 zaten we aan zes zetels en bijna 20 procent. Het politieke veld ligt open nu de burgemeester, Marnic De Meulemeester (Open VLD), na 24 jaar stopt. Ik wil burgemeester worden en ik wil daarover eerlijk zijn tegenover de kiezer. Ik ga niet op twee lijsten staan, ik kies voor Oudenaarde.”

Vorig jaar was Meuleman samen met Juan Benjumea Moreno nog kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als partijvoorzitter. Ze moest toen de duimen leggen tegen het duo Jeremie Vaneeckhout-Nadia Naji.

Dat haar ‘compagnon de route’ intussen ook zijn afscheid heeft aangekondigd, noemt Meuleman “doodzonde”. “Hij is een groot politiek talent. Ik ga niet ontkennen dat dit politiek geen vrolijke tijden zijn. Het antipolitieke sentiment is groot, en de politiek draagt daar zelf aan bij.”

Meuleman heeft als onderwijsexperte sinds 2009 de degens gekruist met verschillende ministers van onderwjis, gaande van Pascal Smet (toen sp.a, nu One.Brussels-Vooruit) tot Hilde Crevits (CD&V) en nu Ben Weyts (N-VA) en dat in tal van dossiers, gaande van de hervorming van het secundair onderwijs, de dalende onderwijskwaliteit, het lerarentekort, de eindtermen, enz…

Zelf betreurt ze vooral dat in onderwijs de “gelijke onderwijskansen van de kaart zijn geveegd”. “Alles wat met welzijn en armoedebeleid te maken heeft, staat buitenspel. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens”.

In De Morgen wijst Meuleman N-VA met de vinger voor de dalende onderwijskwaliteit en het nijpende lerarentekort.