OESO gaat Belgisch coronabeleid doorlichten

Op vraag van de federale regering komt er een onafhankelijke doorlichting van het beheer van de coronacrisis.

Daarvoor hebben premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de OESO ingeschakeld, die al positief reageerde op het verzoek. Dat meldt De Standaard donderdag.

In een brief aan de voorzitters van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid erkent Vandenbroucke dat de beheersstrategie ’tot nu toe ­primair gericht was op het voor­komen van ziekte en reductie van de mortaliteit’. Hij relativeert tegelijk de achterafkennis. ‘Dat neemt niet weg dat een grondige evaluatie over hoe ons systeem gefunctioneerd heeft tijdens de pandemie, nuttig is.’

Nu ook de achtste coronagolf beperkt blijft, is de tijd gekomen, vindt Vandenbroucke. Concreet zal de OESO de organisatie van het crisismanagement en het herstelbeleid evalueren, alsook de concrete maatregelen en hun economische, sociale en sanitaire ­effecten. De OESO heeft een raamwerk ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de aanpak objectief te evalueren en internationaal te vergelijken. Tot nu toe werd alleen Luxemburg geëvalueerd. De conclusies van het Belgische onderzoek worden in de loop van volgend jaar ingewacht.

Ook de WHO bereidt een Europese resilience-oefening voor. Daaraan wil België ook deelnemen, als een van de eerste pilootlanden, meldt ­Vandenbroucke.