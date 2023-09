Nog maar één kandidaat over om gascentrale te bouwen

Het plan om een nieuwe gascentrale te bouwen in Henegouwen valt niet langer te rijmen met de ambitie van Eneco om tegen 2035 alleen nog CO2-neutrale stroom te leveren aan zijn klanten. Alleen Tessenderlo voelt zich nog geroepen om te investeren in gascentrales. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Eneco is niet langer kandidaat om in Manage, bij La Louvière, te investeren in een grote gasgestookte elektriciteitscentrale. Hoewel het vergunningstraject nog loopt, wil het bedrijf op de site inzetten op hernieuwbare energie of flexibele oplossingen met groene waterstof of batterijparken, zegt Bert Clinckers, de topman van Eneco België, in een gesprek met de krant.

De beslissing van het Nederlandse energiebedrijf kan grote gevolgen hebben voor hoe de Belgische elektriciteitsvoorziening de komende jaren vorm krijgt. Experts gaan ervan uit dat nog één bijkomende grote gascentrale nodig zal zijn boven op de twee gascentrales die Engie en Luminus momenteel bouwen nabij Luik, maar door het wegvallen van Eneco ziet het ernaar uit dat Tessenderlo als enige overblijft en zo vrij spel krijgt.