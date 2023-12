Nieuwjaarsboodschap premier De Croo: ‘Samenwerken of dwarsliggen, dat is keuze waar we voor staan’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft vrijdag in een nieuwjaarsboodschap vooruitgeblikt op het ‘belangrijke’ verkiezingsjaar 2024.

De Croo zegt zich te verzetten tegen ‘doemdenkers die het einde van alles prediken, ook van ons land’. ‘Samenwerken of dwarsliggen, dat is de keuze waar we voor staan’, klinkt het.

2024 wordt een belangrijk jaar met 3 goede voornemens:

👉 De economie verder doen groeien

👉 Meer mensen aan het werk krijgen

👉 De middenklasse versterken pic.twitter.com/GlWpbpv1Jr — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) December 29, 2023

In de video van iets meer dan vier minuten richt de premier zich tot alle Belgen en in het bijzonder de groep jongeren die volgend jaar voor het eerst stemt. ‘Een verdeeld land zal nooit een sterk land zijn, maar om het te verbeteren moet je er ook in geloven’, aldus De Croo. ‘Maanden rondjes draaien om finaal ons land op te splitsen daar gaan we onze tijd niet insteken.’

De premier blikt ook terug op ‘een bewogen jaar van spanningen en conflicten, ver van ons, maar ook dichtbij’. In de Wetstraat is men volgens De Croo te veel met zichzelf bezig geweest. ‘Zo ondermijnen we het geloof in eigen kunnen’, zegt hij.

Toch verdedigt de eerste minister het beleid van zijn regering. Zo haalt hij onder meer aan dat er sinds het begin van zijn regering bijna 300.000 jobs bijgekomen zijn.

Voorts lijst De Croo zijn voornemens op voor het nieuwe jaar. Hij wil de economie verder doen groeien, meer mensen aan het werk krijgen en de middenklasse versterken. Ook de begroting moet beter, vindt de premier. ‘Beschermen in crisistijden kwam met een prijs’, stelt De Croo, die daarmee verwijst naar de maatregelen tijdens de energie- en coronacrisis.