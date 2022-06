Nieuwe CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: ‘We zullen méér onze voet zetten’

In een interview met De Zondag komt de kersverse CD&V-voorzitter strijdlustig uit de hoek. Zijn partij is niet langer het water in de wijn die coalitiegenoten aanbrengen. ‘We moeten soms zelfs durven schofferen’.

Sammy Mahdi (33) neemt node afscheid van het departement Asiel en Migratie.

‘Dit is het mooiste departement van allemaal’, zegt hij aan De Zondag, ‘want het raakt de kern van onze samenleving.’

Heeft hij een steen in de rivier kunnen verleggen?

‘Já. Al mijn voorgangers spraken over een nieuw migratiewetboek, ik heb het in gang gezet. Dat zal alle wetgeving verenigen en zorgen voor duidelijkheid. Het zal gedaan zijn met vijftien keer in beroep gaan tegen een uitspraak. Dat is één steen. Er komen vier nieuwe gesloten centra voor gedwongen terugkeer. Er is historisch geïnvesteerd in extra personeel zodat de procedures sneller kunnen.’

En, voegt Mahdi toe, ‘eindelijk activeren we asielzoekers op grote schaal op de arbeidsmarkt.’

Maar er slapen wel asielzoekers op straat, werpt De Zondag tegen.

‘Dat is frustrerend, absoluut. En weet u waarom ook? Omdat asielcrisissen dikwijls een gevolg zijn van de Europese regelgeving. Bijna de helft van onze asielzoekers zijn al geregistreerd in een ander land. Toch zijn wij verplicht om hen op te vangen als ze naar hier komen. Dat is niet houdbaar’.

‘Denkt iemand dat ik het plezierig vind dat mensen op straat slapen?’ Maar: ‘Wij kunnen geen voorrang geven aan mensen die al recht hebben op bed, bad en brood in een ander Europees land’.

Zijn coalitiepartner Groen vindt dat niet goed genoeg.

‘En wat willen zij dan? Hotelopvang zal het probleem niet oplossen, hoor. Het zou ook geen goed signaal zijn. Ik heb de regering voorgesteld om een tentenkamp in te richten zoals Nederland dat doet. Dat zou een betere oplossing zijn’.

‘Geen kamikazepiloten’

Voelt hij zich nog goed in de Vlaamse regering? vraagt De Zondag.

‘Jawel, maar we zullen meer dan vroeger onze voet zetten, zeker op thema’s zoals koopkracht. We zullen bijvoorbeeld niet aanvaarden dat er opnieuw bespaard wordt op de kinderbijslag. De index moet opnieuw met twee procent stijgen. We zullen méér onze voet zetten zonder daarom kamikazepiloten te zijn.’

Bisschop Luc Van Looy noemde het in Dag Allemaal vreemd dat een moslim aan het hoofd komt van een christelijke partij.

‘Ik was verrast, teleurgesteld en zelfs gekwetst. Ik ken hem niet en hij mij duidelijk ook niet. Mijn moeder is katholiek en mijn vader is moslim. Dat klikt zeer goed. Zij delen dezelfde waarden. Ikzelf ben agnost’.

Hebben de vooroordelen waar hij als kind mee te maken kreeg hem gevormd?

‘Dat heeft me dikwijls gekwetst, maar tegelijk ook sterker gemaakt. “Je moet dat als een uitdaging zien”, zei mijn vader. Toon die mensen dat hun vooroordelen fout zijn. Toon hen dat de wereld niet eenvoudig in elkaar zit. Soms is het zelfs plezant om daartegen in te gaan. Ik heb de bisschop gevraagd om samen een pint te drinken. Ik denk dat hij gechoqueerd zal zijn om mij te zien met een Jupiler in mijn handen. De afspraak ligt intussen vast. Ik kijk er alleszins naar uit’.

Gemeenschapsdienst voor nieuwkomers

Hoe verklaart hij de teloorgang van zijn partij?

‘Ooit waren wij de grootste partij. Toen hadden we de coalitiepartners voor het kiezen. Zij brachten de wijn mee, wij deden het water in de glazen. Die tijd is voorbij. We moeten niet langer álle kiezers willen overtuigen. We moeten soms zelfs durven schofferen. Anders bestaat het gevaar dat we de mensen onverschillig laten. Dat moeten we voorkomen. Meer zelfs: dat is mijn eerste ambitie. We mogen geen grijze partij zijn. We moeten de mensen raken.’

Welk verhaal wil hij als voorzitter vertellen over integratie?

‘We zijn een inclusieve partij. Niet uw afkomst telt, maar uw toekomst: dat is het basisprincipe. Ik vind wel dat er meer verwacht mag worden van nieuwkomers. Het is goed dat asielzoekers eindelijk aan de slag mogen, maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Laat hen ook gemeenschapsdienst doen, zoals we ook vragen aan werklozen. Zo betrek je die mensen veel sneller bij onze samenleving. Dat is geen pestmaatregel, hé. Ik krijg dikwijls van asielzoekers zelf te horen dat de lat gerust wat hoger mag. Het zal hun integratie alleen maar bespoedigen’.

Lees via deze link het volledige interview in De Zondag, waarin het ook gaat over het stikstofplan van Demir, de eindtermen van Weyts, over Molenbeek, waar Mahdi gewoond heeft, en over zijn opvolger als staatssecretaris.