Nicole de Moor wordt nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Nicole de Moor wordt de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat heeft de partijraad van CD&V maandagavond beslist. De Moor was kabinetschef van staatssecretaris Sammy Mahdi, die dit weekend partijvoorzitter werd.

De Moor heeft heel wat ervaring op Asiel en Migratie. Zo begon ze haar carrière als juridisch adviseur migratie bij het Kruispunt Migratie-Integratie, het huidige Agentschap Inburgering en Integratie. Nadien behaalde ze een doctoraat aan de vakgroep internationaal publiekrecht aan de UGent waarna ze aan de slag ging bij het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS).

Daarnaast is de kersverse staatssecretaris ook gepokt en gemazeld in de Belgische politiek. Vanaf 2014 was ze als migratiespecialiste aan de slag op achtereenvolgens de kabinetten van Kris Peeters, Nathalie Muylle en Koen Geens. Sinds oktober 2020 was ze kabinetschef bij Sammy Mahdi.

Mahdi legde maandagavond een korte verklaring af aan de pers, waarbij hij de Moor omschreef als ‘ervaring én vernieuwing in één persoon.’ ‘We noemen haar soms de warme Margaret Thatcher van Vlaanderen. Ze is streng maar rechtvaardig, en in staat om de partij juist te positioneren, ook de komende jaren.’ Ook CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem, aan wie de Moor wordt toegevoegd, is enthousiast. ‘Ze heeft heel veel ervaring, en kent zeer goed het hoe en wat van de politiek’, zei hij.

De nieuwbakken voorzitter verrast met de keuze voor zijn kabinetschef. Vooraf gingen vooral de namen van de vrouwelijke CD&V-Kamerleden rond. De Moor zelf is ‘vereerd en dankbaar’, zei ze. ‘Het is een moeilijk departement, maar volgens mij ook het allermooiste om vanuit de christendemocratie iets te betekenen. Ik ga met veel goesting aan het werk.’

De 38-jarige Nicole de Moor komt uit Sint-Gillis-Waas en woont momenteel in de Brusselse deelgemeente Anderlecht, maar heeft plannen om op korte termijn terug te keren naar Oost-Vlaanderen. In 2019 stond ze op de Brusselse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. Ze is juriste van opleiding en heeft naast een doctoraat ook een diploma in International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam. De Moor is getrouwd en heeft twee jonge kinderen.

De nieuwe staatssecretaris kreeg maandagavond de zegen van 88 procent van de leden van de CD&V-partijraad. Morgenochtend/dinsdagochtend om 10 uur wordt ze uitgebreider voorgesteld tijdens een persconferentie. Even daarvoor, om 9.30 uur, legt ze de eed af bij de koning.