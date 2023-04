Nicht Olivier Vandecasteele laat zich 24 uur opsluiten op Grote Markt Doornik

Om aandacht te vragen voor de onrechtmatige opsluiting van haar oom Olivier Vandecasteele en de verantwoordelijke politici tot spoed aan te manen, heeft Manon Vandecasteele (19) zich zaterdagavond laten opsluiten in een kooi op de Grote Markt van Doornik. Daar wil ze 24 uur in blijven zitten.

Vandecasteele is de Belg die sinds 26 februari 2022 opgesloten zit in Iran. Zijn nicht en petekind Manon wil met haar actie de trage vooruitgang aanklagen van de pogingen om hem vrij te krijgen. De moeder van Manon, Olivier Vandecasteeles zus Nathalie, zegt dat haar dochter enkel water te drinken zal krijgen en niets zal kunnen eten. Wel zal ze gebruik kunnen maken van een toilet. Mocht het hard regenen, zal een overkapping over de kooi worden geplaatst. De kooi zelf moet doorgaan voor een replica van de cel waarin haar oom opgesloten zit.

Tijdens haar actie zullen passanten een boodschap kunnen achterlaten voor de politici die zich met het dossier van Vandecasteele bezighouden. Manon Vandecasteele hoopt zo veel mogelijk boodschappen te verzamelen, wat des te belangrijker is nu zowel de fysieke als de psychologische toestand van Olivier Vandecasteele erg slecht geworden is. “Het is van levensbelang dat onze autoriteiten alle middelen in het werk stellen om Olivier in de komende dagen naar huis te brengen”, zegt ze. De actie van Manon Vandecasteele loopt nog tot zondag 18 uur