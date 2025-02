N-VA, Vooruit en CD&V blazen Vlaams zwijgakkoord op

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Vooruit en CD&V maken een einde aan het zwijgakkoord. Parlementsleden krijgen daardoor meer vrijheid – of dat is toch de bedoeling.

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het een feit. Het Vlaamse zwijgakkoord wordt opgeblazen. Dat zijn de meerderheidspartijen van de Vlaamse regering-Diependaele deze week overeengekomen, zo vernam Knack.

Concreet betekent dat dat parlementsleden van N-VA, Vooruit en CD&V hun voorstellen van decreet of resolutie niet langer vooraf moeten aftoetsen bij de coalitiepartners. Willen ze een voorstel lanceren, dan mag dat zonder rugdekking van de andere partijen.

De jarenoude overeenkomst moest meerderheidsdiscipline kweken, maar was ook onderhevig aan kritiek. Tijdens de vorige beleidsperiode werd de afspraak onder vuur genomen door toenmalige nieuwkomers als Maurits Vande Reyde (Open VLD) en Orry Van de Wauwer (CD&V). In de Kamer genieten parlementsleden van de meerderheid meer vrijheid. Daartegenover staat dat Kamerleden minder zekerheid hebben dat hun wetgevend initiatief lukt, zo riposteerde men vaak in het Vlaams Parlement.

Het einde van het zwijgakkoord staat evenwel niet gelijk aan het einde van de meerderheid. Het is niet de bedoeling dat Vlaamse Parlementsleden van N-VA, Vooruit of CD&V steun zoeken bij de oppositiepartijen Vlaams Belang, Open VLD, Groen of PVDA. ‘Wisselmeerderheden zijn niet aan de orde’, klinkt het. ‘Maar binnen de meerderheid zal men elkaar nu sterker moeten overtuigen in het parlement zelf.’

‘Uitvinding van N-VA’

Vooral Vooruit, sinds deze beleidsperiode een meerderheidspartij, had het moeilijk met het zwijgakkoord. ‘Er waait een frisse wind door het parlement’, zei fractieleider Kris Verduyckt eind vorig jaar. Maar ook binnen de CD&V vloekte men al een tijd op de kadaverdiscipline.

In december verklaarde huidig oppositielid Maurits Vande Reyde nog dat het zwijgakkoord vooral een uitvinding was van de N-VA, de grootste regeringspartij. ‘Zowel binnen de regering als in het parlement wil die partij de controle hebben.’

Het valt af te wachten of de parlementsleden van N-VA, Vooruit en CD&V ook daadwerkelijk de proef op de som zullen nemen.