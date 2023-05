Noël Slangen: ‘N-VA heeft stilaan een geloofwaardigheidsprobleem’

‘Circussen.’ In zijn column voor Het Laatste Nieuws toonde Noël Slangen zich maandag niet erg enthousiast over de partijcongressen van de N-VA, de Open VLD en Groen van afgelopen weekend. Zelf hechten die partijen wel veel belang aan de ideologische powwows.

‘Maar op partijcongressen worden zelden belangrijke koerswijzigingen genomen’, zegt Slangen, die tot 2013 voor verschillende partijen communicatieadviseur was.

‘Ideologische congressen voeden vandaag mee de desillusie in politiek, want er is een grote afstand tussen de goedgekeurde teksten die de militanten enthousiasmeren en wat er achteraf daadwerkelijk mee wordt gedaan.’

In de marge van zijn partijcongres pleitte N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een ‘minikabinet’ met de PS: een slanke ministerploeg met minimale, vooral budgettaire doelstellingen die meteen ook de confederale omslag voorbereidt.

Noël Slangen: Als je zo’n kabinet wilt realiseren, lanceer je dat niet voor de camera’s. De andere partijen zullen er nu alles aan doen om De Wever dat niet te gunnen.

Zijn boodschap is bedoeld voor de eigen achterban en dient om de natuurlijke aversie tegen de PS – die de partij zélf mee heeft opgebouwd – weg te masseren. De boodschap is ook: verwacht niet dat we zoete broodjes gaan bakken met het Vlaams Belang.

De Wever wees inderdaad opnieuw elke regeringsvorm met het Vlaams Belang af. Gelooft u hem?

Slangen: Ik denk dat hij het oprecht meent wanneer hij dat op dat moment zegt. Het probleem is dat De Wever vaak van mening verandert, te vaak om geloofwaardig te blijven.

Kijk, elke partij kampt op een bepaald moment met een geloofwaardigheidsprobleem. Paars (2003-07) had dat probleem op het einde ook, waardoor Yves Leterme (CD&V) kon scoren. Maar we hebben het nog nooit meegemaakt dat zo veel partijen er tegelijkertijd onder lijden. Bij de CD&V, de Open VLD en Groen is het duidelijk, en je voelt dat de N-VA zich langzaamaan bij dat rijtje voegt. Het aantal ‘afspraken met de geschiedenis’ past niet meer op een Gregoriaanse kalender.

De liberalen praten nu graag over een ‘Vlaams-nationale, socialistische liga’.

Slangen: Ze willen vooral de uittocht van de donkerblauwe liberalen uit de eigen partij stelpen. Tegelijkertijd dragen zulke uitlatingen weinig bij aan het vertrouwen in de politiek. Het partijpolitieke schaakspel is precies datgene waar 90 procent van de kiezers zich aan ergert.

De playlist van de partij is permanent aangepast aan de fanclub, niet aan de mensen die twijfelen om een ticket voor het concert te kopen.

In de regeringsvorming van 2020 konden de liberalen een regering van de N-VA en de PS nog verhinderen omdat nationalisten en socialisten geen meerderheid hadden. Zal hen dat opnieuw lukken?

Slangen: Heel veel politieke strategieën zijn inderdaad gebaseerd op minderheidskabinetten, terwijl ons land die niet kent. Door de verwachte sterke scores van Vlaams Belang en PVDA is de kans groot dat ongeveer iedere andere Vlaamse partij wel ergens in een regering zal zitten. Zo wordt het moeilijk om een Vlaamse regering te maken met minder dan vier partijen.

Open VLD schuift premier Alexander De Croo als absoluut boegbeeld naar voren. Een slimme zet?

Slangen: Ze vergissen zich. Niet omdat hij niet populair zou zijn, want in Oost-Vlaanderen zal hij stevig scoren. De vraag is: wanneer straalt de populariteit van een politicus af op de partij? Bij De Wever is dat duidelijk het geval, maar bij de Open VLD is daar geen sprake van.

Groen komt met zo’n 8 procent nu al in verschillende peilingen als kleinste partij uit de bus. Hoe komt dat?

Slangen: Er zijn weinig partijen die zozeer dé problematiek van deze tijd kunnen vertegenwoordigen en er tegelijkertijd niet in slagen om dat bestuurlijk te vertalen als Groen.

Het grote probleem is dat de boodschap niet goed werkt in combinatie met het politieke personeel. Er zijn te veel zondagskinderen bij. Daarmee bedoel ik leden van een bepaalde stedelijke elite die heel weinig voeling heeft met brede lagen van de bevolking.

Opvallend is dat partijen zelf al druk bezig zijn met de regeringsformatie. Wat zegt dat over onze democratie?

Slangen: Je vraagt je af wat het tijdsvenster is waarin er nog wordt bestuurd. We zijn eigenlijk al een jaar met de verkiezingen bezig. Een belangrijke verklaring is dat De Wever, de belangrijkste politicus van Vlaanderen, een partij leidt, en geen regering. Kijk ook naar een Georges-Louis Bouchez (MR). Als de protagonisten hun verantwoordelijkheid niet nemen, zit je met meer schoonmoeders voor de deur dan gehuwden in het bed.