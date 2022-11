MR zoekt steun bij N-VA over kernuitstap: ‘Onverantwoorde stunt’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt het geen verstandige strategie van de MR om steun te gaan zoeken bij de N-VA om de wet op de sluiting van de kerncentrales terug te draaien. Zijn Groen-collega Jeremie Vaneeckhout heeft het over een onverantwoorde stunt.

Kamerlid Marie-Christine Marghem, de voormalige minister van Energie, heeft al langer een wetsvoorstel klaar om de sluiting van de kerncentrales in ons land tegen te houden. De Tijd meldde donderdag dat ze haar tekst mee heeft laten ondertekenen door Bert Wollants en Theo Francken van oppositiepartij N-VA.

Dag Bert,



Wat hebben we juist getekend? 🤔😅 pic.twitter.com/nycWN3jtBO — Theo Francken MP (@FranckenTheo) November 23, 2022

Ook DéFI-voorzitter François zette zijn handtekening.

Zoals bekend onderhandelen premier Alexander De Croo en Energieminister Tinne Van der Straeten met Engie over het tien jaar langer openhouden van de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

De MR is niet de enige partij binnen de meerderheid die verder wil gaan, al gaan die niet allemaal per se zo ver als de Franstalige liberalen. Ook CD&V hoort daarbij, maar partijvoorzitter Mahdi steunt de démarche van Marghem niet. “Ik denk niet dat het zoeken van steun bij de oppositie om de meerderheid uit mekaar te spelen de meest verstandige strategie is”, verklaarde hij donderdag in De Ochtend op Radio 1.

Al zegt hij wel “de nervositeit” bij de MR te begrijpen. “Er moet snel duidelijkheid komen op basis van de bevoorradingszekerheid en de energie-onafhankelijkheid. Ik hoop dat er snel duidelijkheid zal zijn tegen het einde van het jaar.”

C’est une blague.



Met zo’n leeg trackrecord na 6 jaar als bevoegd minister, 4 met N-VA, zou je vooral beschaamd moeten zijn.



Ik snap dat de camera weg moet van interne problemen, maar dit is onverantwoord. Zo voer je geen energiebeleid, met stunts krijg je geen deal met engie. pic.twitter.com/b72SqrVeIB — Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) November 24, 2022

Groen-covoorzitter Vaneeckhout, de partijgenoot van huidig minister Van der Straeten, reageert scherper. “C’est une blague (dit is een grap, nvdr)”, schrijft hij op twitter. “Met zo’n leeg trackrecord na zes jaar als bevoegd minister, vier met N-VA, zou je vooral beschaamd moeten zijn. Ik snap dat de camera weg moet van interne problemen, maar dit is onverantwoord. Zo voer je geen energiebeleid, met stunts krijg je geen deal met Engie.”