MR wil ten laatste in 2024 de wet op de kernuitstap afschaffen

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de wet op de kernuitstap ten laatste tijdens de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2024 afschaffen. Dat zei de voorzitter van de Franstalige liberalen dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van de partij.

“Wij willen de wet van 2003 intrekken ten laatste in 2024, in het kader van de regeringsonderhandelingen, en de drie andere reactoren verlengen”, aldus Bouchez.

De regering besloot in maart jongstleden de twee jongste reactoren van het Belgische nucleaire park, Tihange 3 en Doel 4, te verlengen. Vorige week bereikte ze een principeakkoord met Engie. De MR, een fervent voorstander van kernenergie, heeft haar wens om nog verder te gaan nooit onder stoelen of banken gestoken.

De partij is ook verrast door de terughoudendheid die Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet maandag aan de dag legde wat betreft de nieuwe generatie kleine modulaire reactoren (SMR’s, waarin de federale regering besloten heeft te investeren). “We horen sommige mensen zeggen dat ze niet langer tegen kernenergie zijn, maar dat ze tegen SMR’s zijn. Het is alsof je niet tegen het automobiel bent maar wel tegen auto’s, dat is origineel”, aldus nog Bouchez.