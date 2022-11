Moet België vertegenwoordigd zijn op WK voetbal in Qatar? De Croo: ‘Voorstel is vanaf halve finales’

Het voorstel dat nu op de tafel van de federale regering ligt, is om vanaf de halve finales met een vertegenwoordiging van het koningshuis of de regering af te reizen naar het WK voetbal in Qatar. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de RTBF-radio.

De vraag of en wanneer België officieel vertegenwoordigd moet zijn tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK verdeelt de regering. Groen en Ecolo willen een forse stellingname ten aanzien van de mensenrechtenschendingen bij de bouw van de voetbalstadions in Qatar.

Halve finales

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft dan weer het compromisvoorstel gelanceerd om vanaf de halve finales naar het land af te reizen, zo schreef L’Echo vorige week. ‘We moeten ook de inspanningen steunen die Qatar gedaan heeft om de werkomstandigheden te verbeteren’, zei Lahbib. Ze wil vermijden dat België zich isoleert als het tot een totale diplomatieke boycot van het WK zou overgaan.

Als het voorstel wordt goedgekeurd zal de regering dus pas vanaf de halve finales op het WK vertegenwoordigd zijn. Gevraagd of dat zal gebeuren – of de Rode Duivels met andere woorden dus de halve finale zullen halen – antwoordde De Croo maandag: ‘Dat is mogelijk, maar ik ben niet zeker’.

De eerste minister benadrukte nog dat de ‘boodschap met betrekking tot de mensenrechten’ al overgemaakt werd aan Qatar.