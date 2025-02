Minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt: “Ik zou het een affront vinden als ik hier zou zitten omdat ik een vrouw ben”

In een interview met De Zondag blikt Anneleen Van Bossuyt (45), kersvers minister van Asiel en Migratie, terug op haar eerste en meteen slopende werkweek. ‘Het was een rollercoaster’

De Zondag vroeg zich af of ze affiniteit heeft met het domein Asiel en Migratie.

‘Ik ben niet de grote specialist, maar een frisse blik kan volgens mij geen kwaad. Dat is ook waarom Bart mij wou, denk ik. Hij kent mijn capaciteiten. Hij verwees ook naar Gent, waar we in 2030 de grootste willen zijn. Het is geen toeval dat ik ook bevoegd ben voor grootstedenbeleid en maatschappelijke integratie. Ik was eerst verrast over de puzzel, maar als je er goed over nadenkt, dan klopt het wel.’

Amper vier van de vijftien ministers zijn vrouwen. Vindt ze dat geen probleem?

‘Ik vind dat geen issue. Ik zou het zelfs een affront vinden als ik hier zou zitten omdat ik een vrouw ben. Een minister moet vooral geschikt zijn.’

Ze wil het strengste asiel- en migratiebeleid ooit voeren. Wil dat zeggen dat de deur dicht gaat voor iedereen?

‘Neen. Een migratiestop zoals Vlaams Belang wil, is onmogelijk, tenzij je uit de Europese Unie zou stappen. Dat willen wij niet. Wij gaan zo streng mogelijk zijn binnen de grenzen van het internationale rechtskader. Terwijl het aantal asielaanvragen in Europa daalt, gaat het aantal in ons land omhoog. Vorig jaar zelfs 40.000! Totale kostprijs van de opvang: 1 miljard! Als je die cijfers bekijkt, weet je dat de limiet bereikt is. België mag niet langer het land van melk en honing zijn.’



Voelt het niet wrang dat ze zo zwaar wil besparen op de meest kwetsbaren, zoals mensen op de vlucht voor oorlog?

‘Dat verwijt heb ik deze week al enkele keren gekregen van linkse partijen. Zij doen dat blijkbaar graag, met het moraliserend vingertje zwaaien. Ook in Gent heb ik dat al mogen ervaren. Maar wat is dan wel humaan? Mensen op straat laten slapen zoals Vivaldi deed? De groenen en de Franstalige socialisten zaten in die regering, hè, en zij hebben dat laten gebeuren. Het kordate beleid dat wij gaan voeren, zal finaal veel humaner zijn voor de mensen die hier komen.’

Kan migratie voor haar ook een positief verhaal zijn?

‘Ja, maar eerst moeten we het negatieve beeld keren. Dat zal tijd vragen. Er zijn weinig Vlamingen die een probleem hebben met nieuwkomers die zich integreren en bijdragen. Dat moet het model worden.’

