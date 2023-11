Minister Tellier (Ecolo) over PFAS-dossier: ‘In naam van Wallonië bied ik mijn diepste excuses aan’

‘Wat gebeurd is, is onaanvaardbaar. Aan de mensen die zich bedrogen voelen, bied ik in naam van Wallonië mijn diepste en meest oprechte excuses aan. Ik zal er voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.’

Die plechtige knieval maakte Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) vrijdag in het Waals parlement, waar ze was uitgenodigd over het PFAS-dossier. Coalitiepartner MR bleef streng voor de groene minister. Een vraag om haar ontslag kwam er niet.

Het was de tweede keer dat de minister haar opwachting maakte over de vervuiling met PFAS van het drinkwater in verschillende gemeenten in het zuiden van het land. Na haar eerste beurt waren de administratie en het Waalse waterbedrijf ook in het parlement gepasseerd, waarop verschillende commissieleden opnieuw op haar komst aandrongen.

‘Sinds vorige week merkt ik op het terrein ongerustheid bij de bevolking, soms zelfs boosheid bij mensen die niet meer weten of ze het water dat ze drinken kunnen vertrouwen. Ik gooi al mijn energie in de strijd om te proberen progressief steeds preciezer antwoorden te geven’, aldus Tellier, die woensdag deelnam aan een openbare vergadering in Ath. ‘Ik doe mijn best om in alle transparantie het verloop van de gebeurtenissen en de begane fouten op een rijtje te zetten. Ook al werden er concrete acties ondernomen, toch was er een gebrek aan proactieve communicatie naar de gemeenten en de inwoners. Ik betreur dat en dat mag niet meer gebeuren’, verklaarde de minister, waarna ze terugkwam op het actieplan dat werd uitgedokterd.

Dat plan voorziet in de oprichting van een onafhankelijke wetenschappelijke raad, medische begeleiding, een waakzaamheidsdrempel en een snellere PFAS-monitoring. Wat dat laatste betreft: 306 van de 645 verdeelzones werden intussen geanalyseerd en alle resultaten liggen onder de toekomstige drempel van 100ng/L. ‘We moeten zo snel mogelijk de volledige cijfers hebben. Het is de ambitie om in december over alle analyses te beschikken’, ging Tellier voort. Het milieu-onderzoek loopt intussen voort. Dat moet de oorzaak van de besmetting vastleggen. ‘De resultaten zullen aan de bevolking worden gecommuniceerd, onder meer via openbare vergaderingen waarin de burgers alle vragen zullen kunnen stellen.’ Alle gemeenten krijgen nog een brief met uitleg over het gewestelijk actieplan.

‘Onbegrijpelijk’

Bij de parlementsleden rezen opnieuw vragen over de alarmsignalen die waren binnengelopen. ‘Uw kabinet heeft maar twee prioritaire vervuilingsdossiers op zijn bord gekregen. Dit had moeten knipperen’, vond François Desquesnes (Les Engagés). Hij verwees ook naar de brieven die Vlaams minister Zuhal Demir sinds maart 2022 had gestuurd, met onder meer een rapport over de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen. ‘Het is onbegrijpelijk dat u die informatie voor uzelf hield.’

Coalitiepartner MR toonde zich niet van zijn zachtste kant voor de minister. ‘We moeten begrijpen waarom het zo is kunnen mislopen. Niet om het proces van iemand te voeren, maar om conclusies te trekken in onze aanbevelingen’, zei fractieleider Jean-Paul Wahl. ‘Zo’n willekeurige communicatie is niet voor herhaling vatbaar. Vandaag hebben we nood aan beleid dat de mensen geruststelt. Maar we kunnen hen niet zeggen dat het water in orde is terwijl de analyses nog niet achter de rug liggen’, voegde hij er aan toe.

Zijn partijgenote Jacqueline Galant vond dat het vertrouwen ‘sterk gewijzigd’ is. ‘Uw verdedigingslijn dat u van niets wist, is niet geloofwaardig. En ik kan uw manier van doen niet steunen. Het is schokkend alle verantwoordelijkheid bij een medewerker te leggen’, die sindsdien is ontslagen.

‘Ik ben geen Sherlock Holmes. Misschien wist u het niet, maar u had het in elk geval moeten weten. Omdat het de verantwoordelijkheid is van een minister ervoor te zorgen dat de informatie haar bereikt en omdat u een hoge mate van expertise in huis hebt’, vulde Olivier Maroy aan.