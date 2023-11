Minister Rutten geen voorstander van verplichte fusies

Vlaams minister Gwendolyn Rutten (Open VLD) is geen voorstander van een verplichte fusie tussen gemeenten. Ze slaat daarmee een andere toon aan dan haar voorganger Bart Somers, die gemeenten wèl wilde verplichten te fuseren.

Ruim een maand geleden laaide het debat over de fusionering van gemeenten in Vlaanderen weer even op. Aanleiding was een rapport dat op vraag van toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Somers tot stand kwam. Daarin braken vier universiteiten een lans voor opgelegde gemeentefusies. Nu hebben gemeenten nog de mogelijkheid om vrijwillig te fuseren, met financiële steun.

Somers had zich voordien ook al voor verplichte fusies uitgesproken. Hij achtte het mogelijk van 300 naar 100 gemeenten te gaan.

Voor coalitiepartner CD&V kan van een verplichting in elk geval geen sprake zijn. En minister Rutten, de opvolgster van Somers, is er ook geen voorstander van fusies op te leggen. “Ik moedig fusies aan daar waar wenselijk en nodig, ik laat dat van beneden naar boven komen”, antwoordde ze dinsdag in het Vlaams Parlement op vragen van Brecht Warnez (CD&V) en Kurt De Loor (Vooruit).

Volgens de liberale minister zal er de volgende legislatuur wellicht opnieuw “een oefening in die richting” komen, “maar ik ben persoonlijk niet voor verplichte fusies”, luidde het.