Minister Dalle (CD&V) wil kinderbijslag aan index koppelen

In gesprek met De Zondag pleit Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) voor een indexering van de kinderbijslag.

De Zondag voerde een dubbelgesprek met Heidi Degerickx, coördinator van ‘Netwerk tegen Armoede’, en met minister Benjamin Dalle (40), bevoegd voor Jeugd, Media, Brussel en sinds mei ook voor Armoedebestrijding. Over zijn nieuwe bevoegdheid gaat het in dit interview.

Eén ouder op drie vreest een onbetaalbare schoolfactuur, oppert De Zondag. Hoe dat aan te pakken?

Degerickx pleit voor een maximumfactuur voor het secundair onderwijs, net zoals dat in het basisonderwijs bestaat. ‘Een maximumfactuur’, zegt ze, ‘zou een school verplichten om kostenbewust te zijn’.

De minister is naar eigen zeggen ‘geen voorstander’ van die maximumfactuur: ‘Iemand zal dat moeten betalen. Het zou ook moeilijk zijn om een maximumbedrag te bepalen, want de kosten van elke opleiding zijn heel divers. Dat is een verschil met het basisonderwijs. Ik werk liever met vzw’s zoals Krijt die scholen helpen om bewuster om te gaan met kosten.’

‘Paradoxaal’

Momenteel groeit in Vlaanderen bijna één kind op acht op in armoede. Hoe ziet de minister de armoede in Vlaanderen evolueren, gelet op de energiecrisis, wil De Zondag weten.

Dalle: ‘De situatie is paradoxaal. Het globale armoedecijfer in Vlaanderen is 8,5 procent. Dat is het laagste peil in twintig jaar. Maar we moeten het sterk relativeren. Door de inflatie is het alle hens aan dek. Als we niet opletten, stevenen we binnen de twee jaar af op het hoogste peil’.

We hebben prognoses over inflatie, groei, werk, noem maar op, maar niet over armoede. Benjamin Dalle

Degerickx: ‘Een gezin in armoede spendeert zijn budget vooreerst aan drie dingen: wonen, energie en voedsel. De prijzen van deze drie zijn vandaag aan het exploderen. Het laat zich raden wat het gevolg zal zijn. Ik voorspel een tsunami van mensen die in schuldbemiddeling gaan, want er is geen geld meer voor andere facturen. Het armoedecijfer zal stijgen’.

Dalle: ‘Ik heb twee opmerkelijke vaststellingen gedaan toen ik in mei bevoegd werd voor dit domein. Eén: we hebben prognoses over inflatie, groei, werk, noem maar op, maar niet over armoede. Daar wil ik graag verandering in brengen. En twee: het is negen jaar geleden dat alle bevoegde ministers van dit land overlegd hebben over armoedebestrijding. Negen jaar! Dat vind ik niet kunnen’.

Hij lanceert twee voorstellen

‘De kinderbijslag wordt dit jaar verhoogd met één procent, terwijl de inflatie negen procent is. Dat klopt niet. Dat moet veranderen.’

Hij wil de kinderbijslag aan de index koppelen.

‘Wij zien de kinderbijslag als een gedeeltelijke compensatie voor de kosten van de opvoeding. Dat is het uitgangspunt. Als deze kosten stijgen door de inflatie, dan móet de kinderbijslag mee stijgen. Ten tweede moeten we ook extra middelen investeren in de sociale toelagen. Dat zijn twee voorstellen die ik mee op tafel zal leggen bij de begrotingsbesprekingen die later deze maand van start gaan’.

