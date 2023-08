Minister Brouns: ‘Ineos moet eerste waarborg terugbetalen als er geen definitieve vergunning komt’

De eerste waarborg die de Vlaamse regering aan het Britse chemiebedrijf Ineos verleende voor de bouw van een ethaankraker in de Antwerpse haven, is toegekend na afstemming met de raad van bestuur van Gigarant. Dat zegt Vlaams minister van Economie Jo Brouns in antwoord op Mieke Schauvliege (Groen), die donderdag had gezegd dat de minister het Vlaams Parlement over het dossier had voorgelogen.

Donderdag kwam de commissie Economie van het Vlaams Parlement vervroegd samen over de financiering van ‘Project One’ van Ineos, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de ethaankraker in juli had vernietigd. Na vragen van Maurits Vande Reyde (Open VLD) en Thijs Verbeurgt (Vooruit) verklaarde minister Brouns dat van de oorspronkelijke waarborg voor het project (Ineos heeft nu ook een overbruggingskrediet nodig) al 75 miljoen euro is geactiveerd. Omdat de omgevingsvergunning op dat moment nog verworven was, vormde dat geen probleem, zei Brouns.

Maar uit verslagen van de raad van bestuur van garantievehikel Gigarant die nieuwswebsite Apache kon inkijken en waarvan een passage werd gepubliceerd, moest vrijdagochtend blijken dat het verkrijgen van een definitieve vergunning (dus zonder resterende beroepsmogelijkheden) cruciaal is voor het activeren van de waarborgen. ‘Minister Brouns heeft het parlement voorgelogen’, besloot Schauvliege daaruit. Maar in een reactie zegt Brouns dat de beslissing om een waarborg te verlenen aan het Ineos-project, ‘over vele maanden en vele vergaderingen voorbereid is door het team van Gigarant in afstemming met de raad van bestuur van Gigarant’. ‘Het is uit een van de verslagen van die raad van bestuur dat nu wordt geciteerd, maar het dossier is nadien uiteraard opnieuw besproken. In het dossier dat de raad van bestuur van Gigarant uiteindelijk aan de Vlaamse regering heeft voorgelegd, wordt gesproken van een “uitvoerbare (niet-geschorste) omgevingsvergunning”‘, aldus de minister. ‘Er wordt ook uitvoerig ingegaan op alle mogelijke risico’s. Dat dossier lag ook er ter inzage voor het parlement.’

‘Terug te betalen’

Volgens Brouns is er geen sprake van een extra risico. Precies omdat het een uitvoerbare en niet-geschorste vergunning op zak had, is Ineos gestart met de werken. ‘In het geval dat ze finaal toch geen definitieve vergunning zouden bekomen, dan is de Ineos Groep nog steeds verplicht alles terug te betalen’, zegt hij. Brouns zegt nog dat hij samen met de vertegenwoordigers van de raad van bestuur van Gigarant bereid is het parlement alle nodige duiding te geven.