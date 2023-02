Milieuactivisten blokkeren Gentse stadsring

Milieuactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag de stadsring van Gent geblokkeerd. Ongeveer 120 mensen lopen op de weg en hinderen zo het verkeer. Ze protesteren tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen.

In het Citadelpark, vlak naast het SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) verzamelden de activisten zaterdagochtend. Daar begonnen ze met een “burgerlijke ongehoorzame mars”. De betogers zijn het beu dat de Vlaamse en federale regering subsidies blijft geven aan fossiele brandstoffen. “België gaf 13 miljard subsidies of belastingsvoordelen aan fossiele brandstoffen in 2019. Dat moet stoppen”, maakt Extinction Rebellion duidelijk.

Een groep van meer dan honderd betogers stapte richting de ring van Gent. Daar hebben ze het kruispunt van de Charles de Kerckhovelaan met de Kunstlaan een tijdlang geblokkeerd. Verschillende activisten zaten zelfs op de grond. Auto’s konden niet meer passeren en het verkeer stond hierdoor stil.

De betogers zetten hun mars verder richting de Bijloke en stoppen af en toe om een druk kruispunt te blokkeren. De politie is massaal aanwezig en er is ook een helikopter en een drone ingezet.

Ook andere organisaties zoals Grootouders voor het Klilmaat en Boerenforum zijn aanwezig.