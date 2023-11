Midden-Oosten-reis van premier De Croo eindigt met diplomatiek incident

De tweedaagse reis door het Midden-Oosten van de Belgische premier Alexander De Croo en de Spaanse premier Pedro Sánchez werd afgesloten met een diplomatiek incident. ‘Een misverstand langs Israëlische kant’, volgens De Croo.

Premiers De Croo en Sánchez reisden woensdagavond af naar Israël voor een gezamenlijk bezoek: de Spanjaarden zijn op dit moment Europees voorzitter, België neemt die functie in januari over. Een eensgezind Europees standpunt over het conflict Israël-Hamas ontbreekt, maar Spanje en België zitten wel samen met een zestal andere EU-lidstaten op de lijn die Hamas veroordeelt, het recht van Israël erkent om zich te verdedigen, maar tegelijkertijd Israël ter verantwoording roept voor de vele burgerdoden in de Gazastrook.

Het Belgisch-Spaanse tweetal maakte die boodschap donderdag ook over aan de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu. Die koos ervoor om de ontmoeting in het Israëlische parlement te beginnen met een halfuur aan gruwelijk beeldmateriaal van de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober, waarna hij naar ‘de opmerkingen’ wilde luisteren. De beelden ’tonen de barbarij van terreurorganisatie Hamas’, zei De Croo na die vertoning. ‘We weten dat u niet zult rusten vooraleer elke onschuldige gijzelaar is vrijgelaten, en we steunen u daarin’, sprak hij tot Netanyahu. Tegelijkertijd wilde de premier ‘de kans grijpen om de humanitaire catastrofe in Gaza aan te kaarten’, waar ‘een derde van de huizen is beschadigd of vernietigd, 1,4 miljoen mensen intern op de vlucht zijn en duizenden onschuldigen zijn gedood’, zei hij. ‘Als democratieën moeten we ons aan hoge standaarden houden. (..) Hamas wil de regio in een permanente oorlog storten. Laten we niet in die val trappen.’

‘Een forse berisping’

De eigenlijke ontmoeting, achter gesloten deuren, verliep volgens wie erbij was gemoedelijker dan verwacht. Maar tijdens een gesprek vooraf, voor het oog van de camera’s, klonk Netanyahu wel fors: ‘Israël kan niet aan standaarden worden gehouden waar niemand aan moet voldoen’ en ‘we zijn in complete overeenstemming met het internationaal recht’, klonk het onder meer. De Israëlische premier redeneert dat het leger met alle mogelijke middelen geprobeerd heeft om burgers uit het noorden van de Gazastrook weg te krijgen, maar dat Hamas ze daar houdt en gebruikt als menselijk schild. Daarna volgde ook nog een les in Europese geschiedenis. ‘Ik weet niet hoe de wereld eruit zou zien als er in het westen (tijdens WOII, red.) geprotesteerd was tegen de geallieerden omdat er burgerslachtoffers vielen’, aldus Netanyahu. ‘We moeten Hamas uitroeien, of jullie zijn de volgende.’

(lees verder onder de preview)

Het bezoek van De Croo en Sánchez, waarvan de eerste plannen nog dateren van voor de vorming van de nieuwe Spaanse regering, viel samen met de aankondiging van een humanitaire pauze in de gevechten tussen Israël en Hamas. Die ging vrijdagochtend in en leidde diezelfde dag tot de vrijlating van 24 gijzelaars, dertien uit Israël, tien uit Thailand en één uit de Filipijnen. Dat die vrijlating vrijdagnamiddag plaatsvond via de Rafah-grensovergang met Egypte, waar Sánchez en De Croo nog maar even voordien een persconferentie hadden gehouden om een vlottere instroom van humanitaire hulp te vragen, was niet te voorzien. De krant Times of Israel noemde de persconferentie ‘bizar’. En hoewel de Belgische premier ook daar opnieuw de terreur van Hamas veroordeelde en opriep om alle Israëlische gijzelaars meteen vrij te laten, kreeg de persconferentie nadien een diplomatiek staartje met een boze tweet van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen en een op het matje geroepen Belgische (en Spaanse) ambassadeur. De ambassadeurs wacht, in de woorden van Cohen, ‘een forse berisping’. ‘forse berisping’. Hij veroordeelde op X de beweringen van de premiers van Spanje en België, die volgens hem steun hebben verleend aan terrorisme. ‘Israël handelt in overeenstemming met het internationaal recht en vecht tegen een moorddadige terroristische organisatie die erger is dan IS en die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid pleegt’, aldus Cohen.

‘Een misverstand’

De Croo sprak later aan de meegereisde Belgische pers van een misverstand langs Israëlische kant. ‘Ik heb de acties van Hamas ten strengste veroordeeld. Ik sta recht in mijn schoenen.’ De Israëlische ambassadrice in België wordt binnenkort ‘uitgenodigd voor een koffie’ om de situatie uit te leggen.

Dat er in het zog van het Belgisch-Spaanse bezoek 97 Belgen en aanverwanten de Gazastrook konden verlaten en naar Brussel werden gevlogen is wel een diplomatieke opsteker. De Croo bedankte vrijdag meermaals de Egyptische president Abdul Fatah Al-Sissi voor de bemiddeling. In totaal zijn nu al zeker 158 landgenoten en hun gezinnen uit de Gazastrook geëvacueerd, wat niet wegneemt dat een 144-tal landgenoten en hun familieleden nog altijd in Gaza vastzitten. Het Rode Kruis en Belgische consulaire teams ter plaatse in Rafah proberen de komende dagen en weken om ook die mensen in veiligheid te brengen.