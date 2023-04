Melissa Depraetere (Vooruit): ‘Met de N-VA van De Wever zou je meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez’

In een interview met De Zondag is Melissa Depraetere (Vooruit) niet mals voor MR-voorzitter Bouchez, ‘die veel hervormingen tegenhoudt, tot in het debiele toe’.

Melissa Depraetere (30) is sinds 2020 fractieleider van Vooruit in de Kamer.

Welk rapport krijgt de federale regering op één jaar voor de verkiezingen? wil De Zondag weten.

‘In punten? Een zeven op tien. Dat is niet slecht, hè. Ten eerste omdat ze drie opeenvolgende crisissen goed heeft aangepakt. Maar vooral omdat ze het asociale beleid van de vorige regering heeft gekeerd. Ondanks alle crisissen heeft deze regering vastgehouden aan de automatische loonindex, zijn de minimumlonen – en pensioenen verhoogd, enzovoort’.

Wat is dan haar kritiek?

Depraetere: ‘Zonder Georges-Louis Bouchez (MR-voorzitter, red.) was de zeven een negen geweest. Daar ben ik zeker van. Hij zorgt voor amateurisme in de ploeg. Het is Bouchez die veel hervormingen tegenhoudt, tot in het debiele toe. Denk aan zijn verzet tegen de afschaffing van de woonbonus van de tweede woning. Of hoe hij de gokindustrie blijft verdedigen, omdat hij toevallig zelf voorzitter is van een amateurvoetbalploeg. Maar het beste voorbeeld is de fiscale hervorming. Zonder Bouchez waren daar wel al stappen gezet: de fiscale druk zou eerlijker verdeeld zijn, waardoor de nettolonen hoger zouden liggen. Dat frustreert mij’.

De fiscale hervorming is voor ons de absolute prioriteit. Desnoods binden we Bouchez vast aan een boom. Melissa Depraetere

Was er meer te bereiken geweest met de N-VA dan met MR?

‘Met de N-VA van Bart De Wever zou je meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez, ja.’

De geruchten willen, suggereert De Zondag, dat Vooruit na de volgende verkiezingen uit is op een coalitie met N-VA.

‘N-VA is zeker niet onze natuurlijke bondgenoot. Maar als je de rekensom maakt, dan kan je wellicht niet naast ofwel N-VA ofwel Vlaams Belang. En als je weet dat wij zeker niet zullen besturen met Vlaams Belang, dan blijft er maar één partij over. Dat is de realiteit’.

Wat is haar prioriteit voor het laatste jaar van de huidige regering?

‘Alsnog die fiscale hervorming realiseren. Dat is voor ons de absolute prioriteit. Desnoods binden we Bouchez vast aan een boom. De lasten op arbeid moeten naar omlaag zodat werkenden netto meer overhouden. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden.’