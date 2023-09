Melissa Depraetere (Vooruit): ‘Als loon CEO Bpost verdubbelt, moet ook loon personeel stijgen’

Vooruit-fractieleidster in de Kamer, Melissa Depraetere, stelt in een reactie op het loonpakket van de nieuwe CEO van bpost, Chris Peeters, voor om ook het loon van het personeel te doen stijgen. Haar PS-collega’s sluiten zich bij het voorstel aan.

Peeters, de CEO van hoogspanningsbeheerder Elia, kan rekenen op een loonpakket dat een stuk hoger ligt dan dat van zijn voorganger, met onder meer een eenmalige ’tekenbonus’ van 250.000 euro. Het bedrijf zei maandag dat het loon aangepast werd om een “straffe kandidaat” binnen te halen.

Voor Depraetere verdient iedereen die elke dag keihard werkt, een goed en eerlijk loon. “Alleen zien we dat er meer mogelijk is voor CEO’s van grote bedrijven zoals bpost. Mijn broer is postbode en moet twee jobs combineren om rond te komen. Ondertussen verdient de nieuwe CEO 52 keer meer dan een gewone postbode. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, vraagt ze zich af.

De Vooruit-volksvertegenwoordiger wijst erop dat de vorige CEO’s van bpost er “ondanks de waanzinnig hoge lonen aan de top van bpost er een boeltje van gemaakt hebben”.

“Als minister De Sutter beslist om het loon van de al goed betaalde top te verdubbelen, dan moet ook het loon van het personeel omhoog. Dat is niet meer dan logisch. Als loonsverhogingen altijd naar de top gaan en niet naar diegene die zich elke dag keihard inzetten, zal Bpost snel andere problemen krijgen. Ik roep minister De Sutter dan ook dringend op om de loonspanning te hervormen.”

In Terzake op Canvas verklaarde minister De Sutter voorstander te zijn van een discussie over de loonkloof binnen bpost. Zelf een loonsverhoging beloven, kan ze niet. “De verhouding tussen de regering en het autonoom beursgenoteerd bedrijf is iets ingewikkelder dan dat.” Wel benadrukte ze dat met de nieuwe CEO is afgesproken dat werkgelegenheid en -omstandigheden een prioiteit moeten zijn in zijn beleid. “Chris Peeters heeft toch wel zijn sporen al verdiend. Hij gaat doen wat het bedrijf nodig heeft. En als het bedrijf het goed heeft, hebben ook de werknemers en de postbodes het goed”, aldus De Sutter.