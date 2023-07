Nederlands premier Mark Rutte stopt met politiek: ‘Misschien ga ik een paar dagen in de week les geven’

De Nederlandse premier Mark Rutte verlaat de politiek. Dat heeft hij maandag gezegd in de Tweede Kamer, bij de start van een debat over de val van de Nederlandse regering eind vorige week. Hij zal de VVD-lijst bij de komende verkiezingen, in november, niet meer trekken.

‘Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren’, zei Rutte, verwijzend naar de ruzie in de coalitie over het asielbeleid die hij persoonlijk op de spits zou hebben gedreven. ‘Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ondergeschikt. Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen.’

Na zijn verklaring stond Rutte de pers te woord en zei hij ‘gemengde gevoelens’ te hebben. ‘Dit gaat niet helemaal zonder emotie. Maar het voelt ook goed om het stokje door te geven.’ Rutte werd in 2010 premier van Nederland, en werd in de zomer van vorig jaar de langst zetelende Nederlandse premier.

Belgisch premier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde via Twitter op het nieuws:

Bedankt voor alles, Mark. Niet enkel Nederland gaat je missen. pic.twitter.com/kxSwuhOVPd — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) July 10, 2023

Als na de Tweede Kamerverkiezingen van komend najaar een nieuwe regering is aangetreden, zal Rutte de politiek verlaten. De koning heeft hem gevraagd om de grote dossiers nog te blijven behandelen, zoals de oorlog in Oekraïne en de afhandeling van de Toeslagenaffaire en ‘Groningen’.

In samenspraak met de Tweede Kamer wordt bepaalde welke onderwerpen nog wel afgehandeld worden. Rutte zal er bij zijn vertrek dertien jaar hebben opzitten als premier en zeventien jaar als politiek leider van de VVD.

Bij de aankondiging van de val van zijn regering vrijdag zei hij nog ‘de energie en ideeën te hebben’ om door te gaan, maar in de Tweede Kamer liet hij maandag dus weten dat hij een einde maakt aan zijn politieke carrière.

In een topbaan, bijvoorbeeld bij de NAVO, zegt hij geen interesse te hebben. Wat hij gaat doen, zegt hij nog niet te weten. ‘Misschien dat ik een paar dagen in de week ga les geven’, klinkt het.

Rutte werd in 2010 premier van Nederland, en werd in de zomer van vorig jaar de langst zetelende Nederlandse premier. De VVD’er is 56.

Nieuwe lijsttrekker

De VVD moet dus op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, het is de bedoeling dat de partij nog deze week met een opvolger komt. Dat laat partijvoorzitter Eric Wetzels maandagmiddag weten.

Wetzels zegt ‘enorm veel respect te hebben voor dit moeilijke besluit” van de premier. “Mark heeft onze partij zeventien jaar met ongeëvenaarde toewijding en vastberadenheid geleid en ons land ruim dertien jaar als premier gediend’, schrijft Wetzels in een verklaring. ‘Wij zijn diep dankbaar voor zijn buitengewone bijdrage aan de VVD en aan ons land.’

Naast de voordracht van het landelijk bestuursoverleg (lbo) is het ook voor andere VVD-leden mogelijk om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Dat is zo geregeld in het partijreglement. Het bestuur is nu bezig om te kijken hoe dat proces er precies uit gaat zien. Daarna pas komt de kieslijst aan de orde, zegt een woordvoerder van het bestuur.

Sophie Hermans, die momenteel de VVD-fractie in de Tweede Kamer leidt, laat weten dat ze nog deze week beslist of ze de lijst wil trekken. Hermans twijfelt of een felle lijsttrekkersstrijd een goed idee is. Ze denkt dat dat niet bij de VVD past. Ze voegt daaraan toe dat de partij een persoon moet kiezen “die na al deze jaren-Rutte onze partij een volgende fase in kan leiden’.