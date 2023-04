Marc Van Peel schort CD&V-lidmaatschap op uit onvrede met ‘anti-stedelijke’ partijkoers

Voormalig CD&V-boegbeeld Marc Van Peel schort zijn lidmaatschap van de partij op, uit onvrede met de nieuwe koers die de christendemocraten onder huidig voorzitter Sammy Mahdi varen.

Dat schreef Gazet Van Antwerpen en Van Peel bevestigt het nieuws. ‘Dat betekent dat ik niet meer ga betalen voor een lidmaatschap.’

De intussen 73-jarige Marc Van Peel was onder meer partijvoorzitter van 1996 tot 1999, zetelde voor CD&V in de Kamer en het Vlaams Parlement, en was Antwerps schepen van 2001 tot 2018. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelde hij zich niet meer kandidaat.

Nu breekt Van Peel dus met CD&V, naar eigen zeggen omdat de partij ‘anti-stedelijk en anti-industrie’ is geworden. Onder meer de houding in het stikstofdossier zit Van Peel hoog. Sammy Mahdi ‘was daarbij tegen het bedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Ik heb als havenschepen nog volop geholpen om dit bedrijf naar Antwerpen te krijgen.’

‘CD&V is geen centrumpartij meer, maar een partij voor het landelijke Vlaanderen en de boeren. Ik ben geen boer en woon niet in een landelijke gemeente, dus vind ik mij niet meer terug in de partij.’