Magnette: ‘Verlaging van btw op energie wordt pas over 5 tot 10 jaar budgetneutraal’

De verlaging van de btw op gas en elektriciteit zal pas binnen vijf of tien jaar gecompenseerd worden door de hervorming van de accijnzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag gezegd op de Brusselse nieuwszender BX1.

Over de hervorming van de btw op gas en elektriciteit wordt binnen de regering al de hele week gediscussieerd. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) moest een week geleden nog opstappen omdat ze nog geen rekening had gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie overmaakte. Volgens premier Alexander De Croo maken die de hervorming budgetneutraal, maar socialisten, groenen en CD&V spraken dat tegen.

PS-voorzitter Paul Magnette legt de vinger vrijdag nog eens op de wonde. ‘We zullen de burgers even lang moeten helpen als de prijzen hoog zijn. De Croo heeft zelf gezegd dat we vijf à tien moeilijke winters tegemoet gaan, en dus zal de btw-verlaging pas over 5 à 10 jaar gecompenseerd zijn’, zei hij bij de Brusselse nieuwszender BX1.

Donderdag in de Kamer bleef de premier erbij dat de btw-verlaging ‘globaal budgetneutraal’ zou zijn. Omdat de verhoging van de accijnzen mogelijk stapsgewijs gebeurt en de – fors lagere – prijzen van 2021 als referentie worden gebruikt, lijkt de kans echter klein dat dat volgend jaar al het geval zal zijn.