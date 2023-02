Magnette oogst kritiek met uitspraken over Vlamingen en Walen

PS-voorzitter Paul Magnette oogt stevige kritiek na een interview met het weekblad Dag Allemaal. Dat Magnette onlangs verklaarde dat hij na de verkiezingen bereid is het premierschap op te nemen als zijn partij daarvoor het plebisciet van de kiezer krijgt, heeft daar wellicht veel mee te maken.

De voorzitter van de Franstalige socialisten wordt in het interview geconfronteerd met het cliché van de hardwerkende Vlaming en de luie Waal. Hij antwoordt daarop met een grapje om dan te besluiten: “Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?” Even voordien had Magnette eraan herinnerd dat er in Vlaanderen eeuwenlang armoede was, “en het zit blijkbaar in de genen om zo hard mogelijk te werken.”

De combinatie van beide uitspraken – handig aan elkaar gekleefd op sociale media – veroorzaakt behoorlijk wat kritiek bij andere politici op twitter, en dat zowel ter linker- als ter rechterzijde. “Zo bewijst PaulMagnette dat hij ongeschikt is als premier. Terwijl de tewerkstellingsgraad in Wallonië dramatisch achternahinkt, doet hij zulke idiote uitspraken. Wanneer pakt de PS de arbeidsmarkt in het Zuiden eindelijk aan?”, vraagt Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD).

Somers verwijst daarmee naar de recente uitspraken van Magnette over het eventuele premierschap na de verkiezingen van 2024. Het creëerde het beeld van een PS-voorzitter die vanaf nu in verkiezingsmodus zou zitten, wat de daadkracht van de federale regering – en dus ook van de liberale premier Alexander De Croo – niet ten goede zou komen.

Magnette maakt ook duidelijk dat hij na 2024 niet wil praten over het confederalisme. En hij komt ook met een duidelijke waarschuwing aan het adres van N-VA, mochten de Vlaamsnationalisten in zee willen gaan met Vlaams Belang. Federaal samenwerken met N-VA wordt voor Magnette dan onmogelijk. “Nooit! Als N-VA dat doet, wordt Vlaanderen de paria van Europa”, luidt het.