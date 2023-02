‘Maart is zowat de laatste maand om tot vervroegde verkiezingen te komen’

Het is deze maand erop of eronder voor de regering-De Croo.



Bij de start in oktober 2020 vonden de coalitiepartners van de regering-De Croo elkaar nog in de bestrijding van de gemeenschappelijke vijand corona. Naarmate het virus wegebde, nam de onenigheid tussen de regeringspartijen toe. Een week zonder fundamenteel meningsverschil was een week niet geregeerd, leek de leuze.

Alles komt nu in maart samen. Een onvolledige opsomming: onderhandelen met Engie over het langer openhouden van kerncentrales, de asielcrisis oplossen zodat vluchtelingen niet langer in tentjes op straat hoeven te slapen, de fiscale hervorming doorvoeren die arbeid aantrekkelijker moet maken, en een pensioenhervorming uittekenen zodat alles transparanter wordt en betaalbaar blijft.

Als het parlement wordt ontbonden volgen er binnen de 40 dagen verkiezingen.

Die dossiers vallen niet toevallig samen met de begrotingscontrole die deze maand plaatsvindt. Als men ze ernstig uitvoert, belooft dat een moeilijke oefening te worden, want de regering-De Croo is vanaf het begin spilziek. Rijkelijk strooien met geld werd de rode draad door haar beleid, eerst tijdens corona, daarna gedurende de energiecrisis. Bij de begrotingscontrole zal opnieuw blijken dat de verlaging van het btw-tarief op energie niet budget-neutraal is (in tegenstelling tot wat de premier steevast beweert), maar de overheid en dus belastingbetaler geld zal kosten. Ondertussen voorspelde het Planbureau dat de rentelasten van de overheid de volgende zes jaar zullen verdubbelen naar bijna 18 miljard en dat de overheidsschuld dan 119 procent van het bruto binnenlands product zal bedragen, het hoogste sinds 1998. Wie maalt daar nog om?

Deze maand is er ook een opiniepeiling gepland. Als de resultaten sommige partijen dieper in een crisis duwen, zal het hun profileringsdrang nog aanzwengelen.

Ten slotte is maart ook zowat de laatste maand om tot vervroegde verkiezingen te komen. Als het parlement wordt ontbonden volgen er binnen de 40 dagen verkiezingen. Gebeurt die ontbinding veel later, dan vallen verkiezingen tijdens de blokperiode voor studenten of in de zomervakantie, wat men altijd wil vermijden. Als de regering na de zomer valt, dan zouden we in zeer korte tijd drie keer naar de stembus moeten: vervroegde federale verkiezingen ergens eind 2023 of begin 2024, Europese en regionale verkiezingen in mei 2024, en lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2024. In maart wordt dus niet alleen duidelijk of de regering-De Croo nog ergens toe in staat is, maar ook of ze nog meer dan een jaar zal regeren – of wat daarvoor moet doorgaan.