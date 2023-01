Loes Vandromme (CD&V): ‘De ambitie van onderwijsminister Weyts moet omhoog’

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) vreest dat de oplossingen van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voor de dalende onderwijskwaliteit niet de juiste focus hebben. Dat zegt ze zaterdag in reactie op een nieuw onderzoek.

Een nieuwe studie van onderwijseconomen aan de KU Leuven bevestigt dat de kennis van de leerlingen van het zesde leerjaar achteruit blijft gaan. Bovendien blijkt dat de sterkste leerlingen steeds meer leervertraging hebben opgelopen voor wiskunde en Nederlands. Dat was al enkele jaren zo, maar in 2022 is die vertraging in het bijzonder voor Nederlands nog opgelopen tot bijna een schooljaar. Weyts wil verder inzetten op het verlagen van de administratieve last en het verhogen van de zij-instroom, de loopbaan in het onderwijs wat minder vlak maken en meer inzetten op startbegeleiding.

Maar coalitiepartner CD&V vreest dat de recepten niet werken, zegt de partij bij monde van onderwijsspecialist Loes Vandromme. ‘Het is nu tijd om te handelen en om de krachten en expertise van de sector te bundelen in een lerarenloopbaanpact’, zegt ze. ‘We hoeven hierbij niet het warm water uit te vinden, wel gewoon het Vlaams regeerakkoord uitvoeren waarin al in 2019 de afspraken werden gemaakt voor zo’n lerarenloopbaanpact. Tot vandaag werd hiertoe geen concreet initiatief genomen en ligt de focus van de minister op ad hoc maatregelen en toetsen. De ambitielat van de onderwijsminister moet zeer dringend omhoog.’

CD&V komt binnenkort met een eigen onderwijsplan. De partij wil onder meer leerkrachten elke vijf jaar extra mogelijkheden geven om zich bij te scholen. Studenten die de lerarenopleiding hebben afgerond en de stap naar de klas zetten, zouden een jaar voltijdse werkzekerheid moeten krijgen in een ingroeibaan.