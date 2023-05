Liberalen leggen beperking werkloosheid op regeringstafel

De liberale partijen MR en Open VLD gaan de beperking van de werkloosheid in de tijd op de federale regeringstafel leggen. Dat is gezegd op de 1 meibijeenkomst van de MR, de Franstalige liberalen.

‘Wij zijn de enigen die de fiscale hervorming gekoppeld hebben aan een hervorming van de arbeidsmarkt’, zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in Tour en Taxis in Brussel, waar de Franstalige liberalen verzamelen hadden geblazen. ‘Als we de belastingen willen verlagen, moeten er meer mensen aan het werk. We moeten ook de arbeidsmarkt en de werkloosheid hervormen.’

Bouchez bracht in herinnering dat België in de Europese topvijf staat van landen met de laagste werkzaamheidgraad. ‘En tegelijk zijn we wereldkampioen belastingen betalen.’

Volgens de voorzitter houden de Franstalige socialisten van de PS de hervorming van de arbeidsmarkt tegen. ‘In deze kwestie gedraagt de PS zich zoals de groenen dat doen met kernenergie: ze weten wat ze moeten doen, maar ze doen het niet uit dogmatische of electorale overwegingen’, zei de MR-voorzitter aan Belga.

De PS schuift volgens hem zelfs nog op in de verkeerde richting. ‘Die van de PVDA, in de richting van een ideologie die heeft gefaald overal waar ze al is toegepast: de communistische ideologie.’



Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert woonde de MR-meeting bij en zei dat de liberalen ‘de beperking (van de werkloosheiduitkeringen) tot twee jaar op de tafel van de regering’ zullen leggen. Hij bracht in herinnering dat het idee in Vlaanderen aan steun wint. Ook Vooruit stelde een variant eerder deze week al voor.

‘We moeten niet wachten op de verkiezingen’, benadrukte Bouchez. ‘Alles wat we nu al kunnen doen, moeten we doen, in het belang van ons land en zijn tweehonderjarig bestaan in 2030.’

Magnette doet deur dicht

De Franstalige socialisten willen dan weer niet weten van een beperking van de werkloosheid in de tijd. ‘Dat staat niet in het regeerakkoord en we zullen er dus niet over praten’, zei PS-voorzitter Paul Magnette maandag in zijn toespraak.

Dat het voorstel van Rousseau bij zusterpartij PS op een koude steen valt, bleek ook bij de 1 mei-viering van de Brusselse PS-federatie. ‘De obsessie om langdurig werklozen met de vinger te wijzen door hen enkel een verplichte job, sanctie of uitsluiting voor te stellen is cynisch’, zei Brussels kopman en Kamerfractieleider Ahmed Laaouej in zijn toespraak.