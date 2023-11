Liberalen blokkeren scherper standpunt over Israël

De federale regering maakt 5 miljoen euro vrij voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar mogelijke oorlogsmisdaden in het conflict tussen Israël en Hamas en neemt nog een resem andere initiatieven. Over een importverbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden of andere maatregelen tegen Israël is er geen consensus.

Voor de CD&V en de groene en socialistische partijen in de federale regering zijn maatregelen tegen Israël naar aanleiding van de bombardementen op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen in de Gazastrook een optie.

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) zei woensdagochtend dat er maatregelen zouden moeten komen tegen Israël. ‘We kunnen niet wegkijken terwijl elke dag kinderen worden gedood in Gaza’, zei De Sutter. Daarom pleitte ze voor handelsmaatregelen tegen Israël.

De liberalen zouden die boot afhouden, al noemde premier Alexander De Croo de acties van Israël in Gaza maandag wel ‘niet meer proportioneel’. De regering roept ook al even op tot een humanitair staakt-het-vuren.

Aan dat standpunt is ook na het kernkabinet van woensdag niets veranderd. Wel is afgesproken dat België kinderen en vrouwen die zwaargewond raakten in het conflict zal opvangen, bijvoorbeeld in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek, dat er medicatie voor de Joodse gijzelaars in Gaza wordt voorzien via het Internationale Rode Kruis en dat er ook middelen gaan naar ziekenhuizen in buurland Egypte. Dat zou via B-Fast verlopen. Staatssecretaris voor Gelijke kansen Marie-Colline Leroy (Ecolo) organiseert ook nog een rondetafel met de Joodse en Palestijnse gemeenschappen in België

Daarnaast gaat er 5 miljoen euro naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat onderzoekt mogelijke oorlogsmisdaden in Israël en Gaza. De Verenigde Naties beschuldigingen zowel het Israëlische leger als Hamas al van oorlogsmisdaden in het conflict.

Wat de opvang van gewonden betreft, moet er volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerst een officiële vraag komen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De minister wil dat het liefst doen in een Europees kader. Pas nadat er een vraag van de WHO is gekomen zal duidelijk worden over welke soort verwondingen het gaat en welke ziekenhuizen in aanmerking komen.