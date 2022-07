Legertop blijft extra F-35’s op de agenda zetten

De federale regering-De Croo heeft duidelijk gemaakt dat extra F-35’s er deze legislatuur niet inzitten. Maar na 2024 zal de legertop de aankoop van extra gevechtsvliegtuigen op tafel leggen.

Dat zegt stafchef Michel Hofman in De Tijd.

Op de militaire parade donderdag zal niet veel te merken zijn van de miljarden­investeringen in het leger waarvoor de huidige regering en eerder de regering-Michel het licht op groen zetten. De eerste van 34 bestelde F-35-gevechtsvliegtuigen worden in 2025 geleverd.

Dat neemt niet weg dat de legertop al droomt van meer, schrijft De Tijd. De regering-De Croo besliste de legerbudgetten met nog eens 10 miljard euro op te trekken naar 1,54 procent van het bruto binnenlands product tegen 2030, maar wil in deze legis­latuur het debat niet openen over de aankoop van extra F-35’s. ‘Dat blijft wel op de radar staan’, zegt legerstafchef Hofman.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wil in het najaar uitpakken met haar Defence Industry Research Strategy, waarvoor ze 1,6 miljard euro heeft opzijgezet. Bedoeling is dat de samenwerking tussen de industrie en het leger wordt versterkt, zodat in ons land een defensie-industrie kan worden uitgebouwd.

‘We zijn te lang te angstig geweest’, zegt Hofman, die helemaal achter het industriële beleid staat dat deel uitmaakt van het STAR-investeringsprogramma voor het leger. ‘We moeten op een minder gecomplexeerde manier naar samenwerking tussen defensie en de industrie kijken.’

Volgens de stafchef moet de Belgische industrie, en zeker de kmo’s, een plaats krijgen bij de ontwikkeling van grote Europese legerprogramma’s.