Leden geven goedkeuring: Open VLD en Vooruit trekken in Gent samen naar de kiezer

In Gent hebben de leden van Open VLD de samenwerking onder de naam ‘Voor Gent’ goedgekeurd, de stadslijst waarmee ze in 2024 met de socialisten naar de kiezer willen trekken. Bij Vooruit moet zondagmiddag nog gestemd worden.

In Gent hebben de ledencongressen van Open VLD en Vooruit zondagmiddag de samenwerking onder de naam ‘Voor Gent’ goedgekeurd, de stadslijst waarmee ze in 2024 naar de kiezer trekken. Dat melden burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en schepen Astrid De Bruycker (Vooruit).

Na ruim een jaar onderhandelingen tussen Vooruit en Open VLD over een gemeenschappelijke lijst wordt het project zondag voorgelegd aan de leden van beide partijen. De stadslijst zet De Clercq in een sterke uitgangspositie bij de volgende verkiezingen, omdat door de nieuwe kieswet de persoon met de meeste voorkeursstemmen in de grootste fractie automatisch burgemeester wordt.

Op de tweede plaats op de lijst van Voor Gent zou schepen van Gelijke Kansen en Welzijn Astrid De Bruycker (Vooruit) komen. Vooruit trok in 2018 nog samen met Groen naar de kiezer. “Na decennia samen Gent te hebben bestuurd, gaan Open Vld Gent en Vooruit Gent nu een stap verder”, stellen de twee partijen.

“Voor Gent nodigt alle Gentenaars, Gentse organisaties en ondernemers uit om mee na te denken over de toekomst van Gent. Het zal daartoe actief gesprekken aanknopen met Gentenaars met de meest diverse achtergronden. Deze gesprekken zullen voeding geven aan het verkiezingsprogramma van Voor Gent.”

De nieuwe lijst heeft een visietekst klaar die “de gezamenlijke ambities en waarden van Voor Gent” bevat. “Voor Gent ziet vijf uitdagingen om zonder taboes en met veel lef aan te gaan: van Gent de meest leefbare grootstad maken, een nieuwe motor bouwen voor onze Gentse economie, een warm en zorgzaam Gent vormen waar iedereen aan de toekomst kan bouwen, openheid en diversiteit nemen als basis voor gedeeld engagement, en een sterke en effectieve overheid smeden.”

“We willen Gent verder met ambitie besturen, waarbij we grootstedelijk lef en creativiteit koppelen aan verantwoordelijkheid, warmte en zorgzaamheid”, stelt De Clercq. “Niet vanuit het eigen grote gelijk, maar pragmatisch en met empathie. Met voeling voor de Gentenaars.”

De Bruycker omschrijft de samenwerking als “progressief en sociaal”: “Wij willen tonen dat het kan, dat samenwerking werkt, in het belang van alle Gentenaars. We willen breuklijnen overstijgen, inspanningen verdelen en alle Gentenaars de best mogelijke toekomst geven. We laten niemand achter. We gaan voor een nieuwe dynamiek in onze stad en willen Gent ongegeneerd Gent laten zijn.

Visietekst ‘Voor Gent’: geen uitbreiding van LEZ wel van praktijktesten

Als het van de nieuwe lijst van de Gentse liberalen en socialisten afhangt, dan komt er in Gent geen uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) maar wel een uitbreiding van de praktijktesten naar andere sectoren, en wordt “de fiets, het openbaar vervoer of deelwagen de eerste optie om zich te verplaatsen”. Dat blijkt uit de visietekst van Voor Gent.

De nieuwe lijst heeft een visietekst klaar die “de gezamenlijke ambities en waarden van Voor Gent bevat. “Voor Gent ziet vijf uitdagingen om zonder taboes en met veel lef aan te gaan: van Gent de meest leefbare grootstad maken, een nieuwe motor bouwen voor onze Gentse economie, een warm en zorgzaam Gent vormen waar iedereen aan de toekomst kan bouwen, openheid en diversiteit nemen als basis voor gedeeld engagement, en een sterke en effectieve overheid smeden.”

Op economisch vlak wil de nieuwe lijst niet meer “in de klassieke hokjes van de industriële samenleving blijven denken en werken”, stelt de visietekst. “Dat geldt in het bijzonder voor de aanpak van de klimaatuitdaging. Hoewel elk van ons een verantwoordelijkheid heeft, zal de focus van het stedelijk klimaatbeleid moeten liggen op grootschalige en collectieve maatregelen die duurzame keuzes voor iedereen evident moeten maken. We zorgen ervoor dat we de inspanningen eerlijk en proportioneel verdelen. Uitbreiding van de lage-emissiezone is dus niet aan de orde.”

Gent moet “blijven voorop lopen in het vernieuwen en verankeren van een kordaat antidiscriminatiebeleid”, aldus Voor Gent. “We blijven praktijktesten uitvoeren op de woon- en arbeidsmarkt (zoals we die ontwikkeld hebben met de Universiteit Gent), we verankeren die structureel en breiden ze uit naar andere sectoren, zowel privaat als publiek.”

“Het is onze uitdrukkelijke ambitie om van Gent de meest leefbare grootstad te maken”, stellen de partijen. “Voor Gent beseft dat grootschalige publieke én private investeringen nodig zullen zijn om ervoor te zorgen dat alle woningen geïsoleerd en energiezuinig zijn, de fiets, het openbaar vervoer of deelwagen de eerste optie wordt om zich te verplaatsen, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel standaard is, en energie (liefst lokaal) wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.”

De visietekst spreekt van “een stad waar je betaalbaar kan wonen, waar het veilig is, waar gezond en betaalbaar voedsel te krijgen is, waar de toegang tot duurzame energie laagdrempelig is”.

“Je vrijuit kunnen verplaatsen is zeer belangrijk. Toch moeten we, binnen een drukke stedelijke omgeving, die mobiliteit (zowel voor personen als goederen) in goede banen leiden om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. We staan daarom onverkort achter het STOP-principe: stappers en trappers eerst, gevolgd door openbaar vervoer en dan pas (gedeelde) personenwagens. Flexibiliteit, comfort, keuzevrijheid en verplaatsingstijd dienen daarbij als leidraad. Door slimme en duurzame (deel)mobiliteit te stimuleren, maken we letterlijk ruimte in onze publieke ruimte, verhogen we de verkeersveiligheid, bestrijden we vervoersarmoede en verbeteren we de luchtkwaliteit.”