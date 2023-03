Landbouwminister Jo Brouns reikt de hand aan Vlaamse BBB: ‘Ik wil strijden voor hun zorgen’

De landbouwsector staat ondanks het stikstofakkoord nog steeds in rep en roer. Dat is te zien aan de grote populariteit van de Vlaamse BBB (BoerBurgerBelangen). Jo Brouns, de Vlaamse landbouwminister van CD&V zegt in De Zondag dat BBB-boegbeeld Tine Hermans alvast welkom is op de lijst van zijn partij.

Brouns is aan een toer door Vlaanderen begonnen om het omstreden stikstofakkoord verkocht te krijgen aan de boeren. Volgens de minister zijn de boeren ongerust en dat vindt hij begrijpeijk. ‘Het is te vroeg om euforie te kraaien. We hebben één horde genomen, maar we zijn er nog lang niet..(…) De inspanningen die wij vragen aan hen, zijn gigantisch groot’, zegt de Limburger.

Volgens Brouns zijn er dankzij CD&V toevoegingen aan het akkoord die een cruciaal verschil maken. Bedrijven kunnen nu onder strikte voorwaarden toch een vergunning krijgen als de omgeving niet extra geïmpacteerd wordt. Bovendien zouden boeren nu in hetzelfde gebied de uitstoot van een gestopte boer kunnen overnemen door het extern salderen.

“Als Nederland zijn stikstofinspanningen afbouwt, dan zullen onze boeren daar het slachtoffer van zijn”

Deze punten moeten volgens De Zondag wel nog de toetsing van een milieueffectenrapport (MER) doorstaan. ‘Het MER is nodig om het geheel juridisch te verankeren. Ik verwacht geen enkel probleem daarvan, want onze punten zijn zodanig voorwaardelijk opgesteld dat ze geen extra impact kunnen hebben op de omgeving.’

De Vlaamse regering kondigde op 10 maart tegen alle verwachtingen in een akkoord over het stikstofdossier. Vanaf 2025 krijgen de boeren namelijk zicht op soepeler vergunningsregels. Veehouders en mestverwerkers met een impactscore tussen 0,025 en 1 procent kunnen dan toch een vergunning krijgen als ze een geslaagde beoordeling krijgen. En boeren met een impactscore van meer dan 1 procent kunnen toch een start- of uitbreidingsvergunning krijgen. Maar hoe pak je dat aan als boer? Het antwoord is ‘extern salderen’. Dit betekent dat als een boer zijn veestapel vermindert of ermee ophoudt, een andere boer in de buurt deze uitstoot kan overnemen.

De weekendkrant polst de minister ook naar zijn mening over het succes van de Vlaamse BBB (BoerBurgerBelangen) van Tine Hermans, een boerendochter uit Merksplas. Op enkele dagen tijd verzamelde zij 14.000 volgers op Facebook, waaronder ene Jo Brouns. ‘Ik volg deze organisatie omdat ik de vinger aan de pols wil houden.’ Voor hem is Hermans welkom bij op een verkiezingslijst van CD&V. ‘Wat mij betreft wel, ja.’

‘Ik zie haar beweging vooral als een signaal van een groep mensen die zich niet gehoord voelt. Ik voel me daardoor aangesproken. Ik wil strijden voor hun zorgen.’

Ook op het ‘Respect’-congres dat de CD&V zaterdag hield in Gent, wierp voorzitter Sammy Mahdi CD&V op als de partij voor de ‘vergeten Vlaming’.

In Nederland is de BoerBurgerbeweging (BBB) van Caroline van der Plas een succesvolle politieke partij geworden is. De partij deed het erg goed deed bij de recente provinciale en parlementsverkiezingen. Ze is de grootste geworden in alle provincies. Dat is opvallend voor een partij die nog geen vier jaar bestaat en pas voor de tweede keer deelnam aan de verkiezingen. Brouns: ‘Blij was ik niet. Ik was vooral verrast. (…) De helft van onze stikstof komt uit het buitenland en vooral uit Nederland. Ik hoop daarom dat Den Haag zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Als zij hun inspanningen afbouwen, dan zullen onze boeren daar het slachtoffer van zijn.’

