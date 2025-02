Komt Bouchez alsnog in de regering? Minister Quintin (MR) zegt van niets te weten

Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) zegt in VRT1-programma ‘Villa Politica’ dat hij er ‘absoluut’ van uitgaat dat hij de volledige ambtstermijn uitdoet. Woensdag doken er nieuwe geruchten op dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez alsnog van plan zou zijn om in de regering-De Wever te stappen en dat Quintin de stoel warm moet houden.

‘Ik ben minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met (Brusselfonds, nvdr) Beliris, sinds twee dagen. Ik heb dat niet gelezen, of er niets van gehoord. Ik ben nu volop bezig met mijn job’, zei Quintin toen hem gevraagd werd of hij slechts tijdelijk minister zou zijn.

De Tijd schrijft woensdag, op basis van informatie uit regeringskringen, dat een dergelijk scenario toch effectief zou voorliggen. Er wordt van uitgegaan dat Bouchez het interne gevecht zou willen aangaan om de partijstatuten te wijzigen, om het verbod op het cumuleren van het voorzitterschap en een ministerpost ongedaan te maken, klinkt het. Maandag bleek immers verrassend dat Bouchez niet zelf in de regering zou zetelen.

Quintin kreeg in ‘Villa Politica’ de vraag of hij er zelf van uitgaat dat hij de volledige vierenhalf jaar zal uitdoen. ‘Absoluut’, antwoordde Quintin.

Schietpartij

Op de schietpartij van woensdagochtend in Anderlecht wou de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken geen commentaar kwijt in het belang van het onderzoek. Wel zei hij dat de schietpartij ‘een nieuwe wake-upcall’ is om opnieuw te gaan onderhandelen over een Brusselse regering.

‘Het zal niet makkelijk zijn. We hebben er acht maanden over gedaan om tot een federale regering te komen. Maar op een bepaald moment moeten we beseffen dat het nodig is voor de burgers en Brusselaars, die stemden voor netheid, mobiliteit en veiligheid. Zij moeten nu een regering krijgen.’ Een antwoord op de vraag hoe hij de PS aan tafel wil krijgen, moest hij schuldig blijven.