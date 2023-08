‘Kinderen 3 uur per dag op de bus naar school? Lydia Peeters legt de lat zo laag dat ze er niet meer onder kan.

‘Chaos in het leerlingenvervoer en afgeschafte ritten: het is niet toevallig. De Vlaamse Regering, met rechtse partijen als N-VA, Open VLD en CD&V verwaarloost ons openbaar vervoer al jarenlang’, schrijft Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn Bex (Groen). Hij reageert op het interview met Lydia Peeters over het leerlingenvervoer.

Elk jaar bij de start van het schooljaar duiken ze op: schrijnende verhalen van kwetsbare kinderen, zoals Louis, die urenlang onderweg zijn naar school. En elk jaar zoekt de Vlaamse Regering (na veel media-aandacht) nieuwe halfslachtige en tijdelijke oplossingen. Dit jaar betekent 1 september ook voor de andere reizigers extra chaos. Want op 1 september, morgen dus, moet De Lijn bussen schrappen. Niemand kan precies zeggen waar en wanneer. Vlak voor de start van het schooljaar weten duizenden Vlamingen dus nog niet hoe ze morgen op hun werk of school moeten geraken.



Eerst en vooral het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Al 10 jaar klaagt het Kinderrechtencommissariaat aan dat kwetsbare kinderen onmenselijk lang op de bus zitten. Na corona bleek dat bij een aantal tot meer dan zes uur (!) op te lopen. Elke dag. Het leidde terecht tot bijzonder veel verontwaardiging. Na de media-aandacht konden de Vlaamse Regering en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) het probleem niet langer negeren. Met veel bombarie werd aangekondigd dat ze de schrijnende situaties zouden oplossen. Maar zoals minister Peeters toegeeft aan Knack, wordt er vooral elk jaar meer geld uitgegeven. De teller staat nu al op 137 miljoen euro, of een verdubbeling op enkele jaren. Maar het probleem wordt niet structureel aangepakt, en er loopt nog steeds verschrikkelijk veel fout.

Kijk naar Louis, hij kreeg (opnieuw dankzij de media-aandacht) een “oplossing”. Elke dag bijna 3 uur onderweg. Daar moeten hij en zijn ouders blij mee zijn. Met een maximale reistijd van 90 minuten heeft de Vlaamse regering de lat voor zichzelf onmenselijk laag gelegd. We hebben een andere aanpak nodig. Proefprojecten hebben al aangetoond dat het anders kan. Veel kinderen zouden op een centraal punt kunnen opstappen of mits wat begeleiding ook zelfstandig naar school gaan. Kinderen als Louis kunnen dan een individuele taxi krijgen, en maximaal een uur onderweg zijn, zoals Groen én het Kinderrechtencommissariaat vraagt. Maar dan heb je wel ministers nodig die beleid voeren in plaats van naar elkaar te kijken, zoals minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Peeters.



En ook de andere reizigers laat de Vlaamse Regering in de kou staan. Op 25 augustus kondigde De Lijn aan dat ze op 1 september busritten schrapt in vervoersregio’s Antwerpen, Gent, Kempen, Kortrijk, Limburg, Mechelen en Vlaamse Rand. We zijn vandaag 31 augustus. Een dag voordien weet nog niemand welke ritten precies wegvallen. De Lijn zegt op haar website dat reizigers bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september zelf zullen moeten uitzoeken of hun bus rijdt. Hallucinant.



Had De Lijn beter kunnen doen? Wellicht. Maar ze moet ook roeien met de riemen die ze heeft. De Lijn werd “hervormd” maar vooral kapot bespaard door de vorig minister van Mobiliteit, Ben Weyts. En zoals veel hervormingen van Weyts, hing ook deze met haken en ogen aan elkaar.

Deftig openbaar vervoer is echt geen rocket science

Chaos in het leerlingenvervoer en afgeschafte ritten: het is niet toevallig. De Vlaamse Regering, met rechtse partijen als N-VA, Open VLD en CD&V verwaarloost ons openbaar vervoer al jarenlang. Het is dan ook geen verrassing dat de Vlaamse minister van mobiliteit Peeters in Knack zegt dat ze zelf pas in september 2021 ontdekte hoe groot de problemen waren bij het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Steeds besparen op De Lijn en pas als er media-aandacht komt, kijken naar oplossingen en extra middelen voor het leerlingenvervoer. Het toont het gebrek aan visie en beleid van de Vlaamse Regering. En dat gebrek wreekt zich. Leerlingen en werknemers weten letterlijk niet hoe ze op 1 september op school of hun werk moeten geraken.

De problemen zijn duidelijk, maar de oplossingen ook. Het volstaat naar Brussel te kijken, waar groenen mee besturen. Investeer eindelijk in De Lijn en het openbaar vervoer. Kinderen die maximaal een uur onderweg zijn naar school en duidelijkheid voor de Vlaamse reiziger: het is echt geen rocket science.