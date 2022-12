Kernkabinet buigt zich nog over bevoorradingszekerheid

Het kernkabinet van de federale regering buigt zich woensdagavond nog altijd over een rapport over de bevoorradingszekerheid. Een akkoord over welke bijkomende capaciteit er mogelijk nodig is om de winter van 2025-2026 te overbruggen, wordt niet meteen verwacht.

Het rapport kwam er op vraag van de regering, die een extra veiligheidsmarge wil inbouwen in de bevoorradingszekerheid. Elia en Fluxys moesten uitgaan van het worstcasescenario en berekenen of er bijkomende capaciteit nodig is.

De netbeheerders kwamen het rapport woensdagavond vanaf 19 uur voorstellen in de Wetstraat. Er dreigt wel degelijk een bevoorradingsprobleem in de winter van 2025-2026, doordat mogelijk nog meer Franse kerncentrales uitvallen. Voor die periode zou er dus extra capaciteit nodig zijn.

Het kernkabinet discussieert woensdagavond al een eerste keer over mogelijke oplossingen, maar een akkoord wordt op korte termijn niet verwacht, viel overdag te horen in regeringskringen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) schoof al wel een ‘fuel extension’ voor de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 naar voren als het meest haalbare scenario.