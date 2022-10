Kamer keurt basispakket energie goed

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het licht op groen gezet voor het basispakket energie waardoor consumenten in november en december een tegemoetkoming krijgen voor gas en elektriciteit.

De federale regering besliste in september al om een basispakket energie te voorzien om de hoge energiefacturen te helpen compenseren. Het gaat om een bedrag van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit per maand voor de maanden november en december. Iedereen met een variabel energiecontract of met een vast contract dat dateert van na 30 september vorig jaar krijgt dat basispakket, al moeten er boven een bepaalde inkomensdrempel wel belastingen op worden betaald. Tweede verblijven komen niet in aanmerking.

De toekenning van de bedragen verloopt automatisch via de factuur. Ook mensen met een collectieve meter, bijvoorbeeld in oude appartementsgebouwen, zullen het basispakket kunnen krijgen. Voor het sociaal tarief vallen die consumenten nu nog uit de boot, maar voor het basispakket zullen de huishoudens met een collectieve aansluiting een premie kunnen aanvragen voor hetzelfde bedrag, naar analogie met de stookoliecheque voor wie met mazout verwarmt.

Sociaal tarief

Om de anomalie met het sociaal tarief op te lossen werkt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) naar eigen zeggen snel een voorstel uit. Het energiepakket kreeg eerder deze maand al groen licht in de Kamercommissie Energie. Oppositiepartij N-VA vroeg echter de tweede lezing, omdat ze vreest dat het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen juridisch niet waterdicht is. Het kabinet van minister Van der Straeten vreesde daarom dat de premie niet op tijd zou kunnen ingaan, maar het pakket is donderdag dan toch voor het reces nog goedgekeurd geraakt in de Kamer. Volgens het kabinet van de minister wordt alles in het werk gesteld om de tekst zo snel mogelijk in het Staatsblad te publiceren zodat alles op tijd in werking kan treden.

Hoe dan ook is de timing relatief: niet iedere consument betaalt een maandelijks voorschot of krijgt een eindfactuur op het einde van het jaar. Intussen heeft de regering al beslist om het basispakket te verlengen tot het einde van de winter. Ook die verlenging moet nog worden goedgekeurd in het parlement. Samen met het energiepakket heeft de Kamer groen licht gegeven aan een wetsvoorstel van de socialisten waardoor het deel van het loon waarop geen loonbeslag mag worden gelegd, tijdelijk met 20 procent wordt verhoogd. Dat geldt tot eind dit jaar. De drempels voor de inbeslagneming worden ook vervroegd geïndexeerd dit jaar. Die indexaanpassing gebeurt normaal gezien maar een keer per jaar, maar daardoor zijn de begrenzingen niet mee gestegen met de galopperende energieprijzen.