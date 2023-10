Journalistenbond: beslissing Jambon om dewereldmorgen.be door te lichten ‘gevaarlijk precedent’

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) kant zich tegen de beslissing van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon om GetBasic, de vzw achter dewereldmorgen.be, te laten doorlichten na ‘polariserende’ berichtgeving over het conflict in het Midden-Oosten.tion text here

De VVJ schaart zich achter de kritiek dat het kan gaan om een ‘gevaarlijk precedent’. ‘Voor het VVJ-bestuur komen sancties als inspectie en intrekking van subsidie neer op inhoudelijke inmenging’, zo staat vrijdag te lezen op de VVJ-website.

Vorige week kondigde Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon aan dat hij twee vzw’s zou laten doorlichten in verband met het conflict in het Midden-Oosten. Het ging daarbij onder meer om de vzw GetBasic, de vzw boven dewereldmorgen.be. Die vzw wordt gesubsidieerd als vereniging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Die verenigingen moeten zich volgens Jambon decretaal aan de regels van de democratie en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) houden.

Een mogelijke sanctie zou kunnen bestaan uit stopzetting, vermindering of terugvordering van de subsidie. De démarche van Jambon lokte wat kritische reacties uit van parlementsleden die spraken over een ‘gevaarlijk precedent’. ‘De VVJ sluit zich daarbij aan’, schrijft nationaal secretaris Charlotte Michils. ‘Voor het VVJ-bestuur komen sancties als inspectie en intrekking van subsidie neer op inhoudelijke inmenging’, klinkt het. ‘Een fout of onzorgvuldigheid is altijd mogelijk, maar er zijn genoeg bestaande wegen om dat aan te kaarten, bijvoorbeeld een recht tot antwoord of een klacht voor de Raad van de Journalistiek. En als dat niet werkt, kun je altijd overwegen om naar de rechter te stappen’, besluit de VVJ.