Jo Brouns wordt Vlaams minister, Hilde Crevits schuift door naar Welzijn

Vlaams parlementslid Jo Brouns, burgemeester van het Limburgse Kinrooi, wordt de nieuwe CD&V-minister in de Vlaamse regering. Brouns wordt minister van Werk, Innovatie, Economie en Landbouw. Hij krijgt daarmee een reeks bevoegdheden van Hilde Crevits. Die laatste blijft viceminister-president, maar schuift door naar Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding. Volgens partijvoorzitter Joachim Coens heeft de partijraad dat voorstel met 87 procent van de stemmen goedgekeurd.

CD&V kiest dus voor een reshuffle in de Vlaamse regering. Sterkhouder Hilde Crevits schuift door naar het departement Welzijn. Zij neemt de bevoegdheden over van Wouter Beke die vorige vrijdag ontslag heeft genomen. Volgens voorzitter Coens is het doorschuiven van de ervaren Crevits een bewuste keuze om aan te tonen dat CD&V veel belang hecht aan Welzijn.

‘Een gewone jongen’

De huidige bevoegdheden van Crevits schuiven naar nieuwkomer Jo Brouns, de 47-jarige burgemeester van het Limburgse Kinrooi die sinds 2019 ook in het Vlaams Parlement zetelt. Wie is Jo Brouns voor de rest? Zelf zei hij maandag na zijn aanduiding: ‘What you see is what you get. Dat is Jo Brouns, een gewone jongen uit Kinrooi’, klonk het.

‘Wat Werk en Economie betreft, wil ik doen wat elke ondernemer in Vlaanderen doet: keihard werken’, aldus Brouns. Brouns wil alvast het tij bij de CD&V helpen keren. ‘De eerste helft van de voetbalwedstrijd, we hebben een heel aantal tegendoelpunten geslikt, misschien een aantal onterechte penalty’s, maar nu moeten we de rug rechten en keihard werken tot het laatste fluitsignaal, de stembusslag van 2024.’

Stikstofdossier

Brouns krijgt wel meteen het netelige stikstofdossier op zijn bord. ‘Hij heeft zeker affiniteit met de landbouwsector. Bovendien zal viceminister-president Crevits dat dossier mee opvolgen’, legt voorzitter Coens uit.

Over het moeilijke stikstofdossier verwijst Brouns zelf naar het lopende openbaar onderzoek. “We gaan daar kritisch naar kijken. Ik ben een heel loyaal politicus, maar we gaan er kritisch naar kijken in functie van de resultaten van het openbaar onderzoek en als er dingen moeten gebeuren, zal dat gebeuren”, aldus Brouns. Viceminister-president Hilde Crevits van haar kant geeft toe dat de overstap naar Welzijn niet evident is.

‘Het ligt niet in mijn natuur om halverwege een legislatuur van bevoegdheid te veranderen. Ik heb dat ook nog nooit gedaan, maar uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke beslissingen’, aldus Crevits. ‘Wat moet dat moet en dat moet je ook omarmen’, klonk het. Morgen/dinsdag geeft de partij meer tekst en uitleg op een persconferentie.

Biografie Brouns

Jo Brouns (1975) studeerde criminologie en was van 2000 tot 2002 criminaliteitsanalist bij de stad Genk. Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 werd hij verkozen als provincieraadslid voor de provincie Limburg. In 2018 legde hij voor de derde keer de eed af als provincieraadslid. Daarbij werd hij ook aangesteld als ondervoorzitter van de provincieraad.

Brouns was ook kabinetsmedewerker van verschillende CD&V-ministers: van 2007 tot 2008 bij Jo Vandeurzen, van 2008 tot 2009 bij Steven Vanackere en van 2009 tot 2019 opnieuw bij Jo Vandeurzen. Sinds 2013 is Brouns burgemeester van Kinrooi. Hij volgde zijn vader Hubert op, die in totaal 16 jaar burgemeester was van de Limburgse gemeente. In werd hij als opvolger van Jo Vandeurzen verkozen in het Vlaams Parlement. Brouns is getrouwd en heeft drie kinderen.

Biografie Crevits

Hilde Crevits wordt de nieuwe Vlaamse CD&V-minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding. De 54-jarige West-Vlaamse neemt in de regering Jambon de bevoegdheden over van Wouter Beke, die donderdag zijn ontslag indiende, en blijft ook viceminister-president.

Crevits, 16/5/2022 (Belga)

Hilde Crevits is geboren en getogen in het West-Vlaamse Torhout. Na haar studies rechten aan de Universiteit Gent gaat ze vanaf oktober 1990 aan de slag als advocate aan de balie in Brugge. Tussen 1990 en 1996 werkt ze ook als deeltijds assistent bij de vakgroep burgerlijk recht aan de Universiteit Gent. Haar eerste voorzichtige stappen in de politiek zet Crevits in 1996 als deeltijds kabinetsmedewerker van Brugs burgemeester Patrick Moenaert.

Haar eerste mandaat begint op 25 oktober 2000, wanneer ze voor CD&V in de provincieraad van West-Vlaanderen gaat zetelen. Niet veel later, in 2001, wordt ze ook schepen in Torhout. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt ze eerste schepen in de West-Vlaamse stad. In 2004 veroverde Crevits een zitje in het Vlaams Parlement, waar ze vrij snel naam kreeg als gedegen dossiervreetster.

In 2007 gaat het plots snel. Vlaams minister-president Yves Leterme verlaat het Martelaarsplein om een federale regering te vormen. De toenmalige numero uno van de CD&V vraagt aan zijn West-Vlaamse poulain om Vlaams minister te worden. Crevits hapt toe. Kris Peeters vervangt Leterme als ‘mp’ en Crevits neemt de bevoegdheden van Peeters (Mobiliteit, Openbare Werken, Energie en Leefmilieu) over. Sindsdien is Crevits stelselmatig uitgegroeid tot een van de absolute sterkhouders van haar partij.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 haalde niemand in West-Vlaanderen meer stemmen dan Crevits (ruim 101.000). In de regering Peeters II wordt ze Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het wegwerken van de achterstand op onze snelwegen en gewestwegen wordt een van haar belangrijkste missies. Het levert haar bijnamen als ‘Miss beton’ en ‘minister van putten en kuilen’ op.

Crevits bouwde door de jaren heen een stevige reputatie op als vakminister. Daarbij combineert ze haar directe – en soms ongeduldige – aanpak met een goed geoliede communicatiemachine. Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 was Crevits met ruim 112.000 voorkeurstemmen opnieuw de absolute stemmenkampioen in West-Vlaanderen. Ze hield N-VA-lijsttrekker Geert Bourgeois (63.300) op ruime afstand, maar moest met haar partij wel een zetel inleveren.

Onder de regering-Bourgeois schoof Crevits een bank vooruit. Ze werd viceminister-president en dus de sterke vrouw voor CD&V in de Vlaamse regering. Daarnaast kreeg ze ook de bevoegdheid Onderwijs. Op die bevoegdheid werden het vijf drukke en bewogen jaren, denk aan dossiers zoals de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen, het M-decreet, het lerarentekort, enz… Tel daarbij de aanhoudende discussie over de kwaliteit van het onderwijs en de constante druk van coalitiepartner N-VA en je weet dat Crevits zich niet bepaald verveeld heeft op onderwijs.

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 stelde Crevits zich kandidaat om minister-president van Vlaanderen te worden. Met 130.912 voorkeurstemmen werd ze opnieuw West-Vlaams stemmenkampioen. Maar haar partij kreeg rake klappen en de Torhoutse moest haar ambitie om minister-president te worden opbergen. Hilde Crevits werd opnieuw viceminister-president en minister van Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw in de regering-Jambon.

