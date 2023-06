Jeremie Vaneeckhout (Groen): ‘De pauzeknop van De Croo en Demir is een deleteknop’

In een interview met De Zondag verdedigt Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, de natuurherstelwet tegen kritiek vanuit de federale en de Vlaamse regering. Wat de federale regering betreft: ‘Als België toch tegen de natuurherstelwet stemt, dan trekt de premier zelf de stekker uit zijn regering.’

Later deze maand moet de Europese Raad zich uitspreken over de natuurherstelwet die de Europese Commissie uitwerkte.

De Zondag legt Jeremie Vaneeckhout voor dat deze natuurherstelwet een negatieve impact dreigt te hebben op de landbouw.

Niet zo, zegt de covoorzitter van Groen. ‘Dat wordt de reddingsboei voor onze landbouw. Als we onze natuur niet herstellen, dan zal de landbouw verder wegzakken. Je kan lacherig doen over de bijen en andere insecten, maar deze zijn cruciaal voor de bestuiving. In China doen ze al manuele bevruchting van planten, omdat de bijen verdwijnen. Hoe absurd kan het worden! Een sterke natuur is ook de beste bescherming tegen droogte en overstromingen.’

Maar hij kan daar premier De Croo niet van overtuigen?

‘Niet meer. Hij zit blijkbaar in campagnemodus en is daarom van gedacht veranderd. Dat geldt ook voor Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Zij willen op de pauzeknop duwen omdat ze denken dat ze hiermee stemmen winnen. Ze vergissen zich. Bovendien is hun pauzeknop een deleteknop. Als we nu stoppen, dan zal onze natuur verder verslechteren. De natuurherstelwet zegt dat we onze natuurgebieden, waarvan negentig procent niet in goede staat is, moeten herstellen. Wie kan daar nu tegen zijn?’

Voor De Croo is het ‘de kar overladen’. We kunnen, zegt hij, niet tegelijk de biodiversiteit redden en de CO2-uitstoot verlagen. Wat als hij later deze maand in de Europese Raad tegen de natuurherstelwet stemt, vraagt De Zondag: kan Groen dan nog in de regering blijven?

‘Het is ondenkbaar dat de premier tegen zal stemmen, want zijn positie in deze is niet de positie van de regering. Vier partijen van de zeven hebben hem teruggefloten. We gaan ervan uit dat België zich zal onthouden – helaas – omdat de Vlaamse regering neen zegt. Maar als België toch tegenstemt, dan trekt de premier zelf de stekker uit zijn regering.’

Vaneeckhout heeft het in De Zondag ook onder meer over de nieuwe aanpak van Groen, de tegenvallende peilingen en blote borsten. Lees het volledige interview via deze link.