Jelle Engelbosch (N-VA) wordt geen burgemeester van Sint-Truiden en zet stap opzij

Waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch (N-VA) wordt geen burgemeester en legt zelfs zijn bevoegdheden als schepen neer. Dat maakte hij zelf bekend in het avondjournaal van TV Limburg. “Ik heb de afgelopen dagen moeten vaststellen dat mijn proces in en door bepaalde media wordt gevoerd en men citeert heel fragmentair uit het auditrapport. De sfeerschepping die men hiermee doet maakt het voor mij onmogelijk om nog op een geloofwaardige manier te besturen”, zo zei Engelbosch in de studio van TVL.

Vorige week vrijdag maakte Audit Vlaanderen bekend dat er bij de aankoop van een stuk grond in Velm onregelmatigheden waren vastgesteld. ‘Meerdere gemeenteraadsleden citeren bovendien bepaalde stukken uit het auditrapport en laten bewust andere fragmenten achterwege. Op die manier wordt een perceptie gecreëerd die het voor mij onmogelijk maakt om nog langer te functioneren.’

Engelbosch ligt naar eigen zeggen al een aantal jaren in de vuurlinie. ‘Reeds vier jaar wordt de man gespeeld en niet de bal en word ik tot in het absurde toe verdacht gemaakt. Iedereen komt op een punt dat je moegestreden bent en de handdoek in de ring gooit’, zo laat hij in een mededeling weten.

Toch beschouwt Engelbosch zijn beslissing om een stap opzij te zetten niet als een schuldbekentenis. ‘Ongetwijfeld zullen sommigen daarin een schuldbekentenis willen vinden, hetgeen het geenszins is. Het komt uitsluitend rechtbanken toe iemand te veroordelen, niet aan politieke tegenstanders of journalisten’, zo staat te lezen in de mededeling die hij verspreidde na zijn optreden in TVL. Daar zei hij ook dat hij recht in zijn schoenen staat maar dat het momenteel niet mogelijk is om de stad op een serene manier te besturen. ‘Ik ga zelfs aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen om het auditrapport in een publieke vergadering van de gemeenteraad te bespreken en niet zoals het hoort achter gesloten deuren, zodat ik mezelf op een eerlijke en open manier kan verdedigen.’