Jan Jambon (N-VA) roept partijvoorzitters bijeen in stikstofdossier: vragen over ‘ware intenties’ van CD&V

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft de voorzitters van de drie regeringspartijen opgetrommeld voor een bijeenkomst in Antwerpen vanaf 14.15 uur. De bedoeling is om de ware intenties van CD&V te achterhalen, valt te horen in N-VA-kringen. ‘Misschien past het helemaal niet in de partij haar electorale strategie om tot een akkoord te komen.’ CD&V reageert verbaasd.

De Vlaamse regering heeft vrijdag opnieuw geen akkoord gevonden over de aanpak van het stikstofprobleem. Bart De Wever, Sammy Mahdi en Egbert Lachaert worden daarom bij de minister-president verwacht in het gezelschap van de drie viceministers-presidenten. Jambon zou normaal vrijdagavond op vakantie vertrekken, maar heeft zijn vakantieplannen geannuleerd.

‘De bedoeling van het gesprek is om de intenties van Sammy Mahdi te achterhalen’, valt te horen. ‘De CD&V-ministers zeggen wel dat ze een akkoord willen, maar brengen voortdurend nieuwe elementen in de discussie die tot nog eens een jaar vergunningsonzekerheid zouden leiden. Technisch zou dit dossier al lang kunnen zijn opgelost, maar misschien spelen er electorale strategieën.’

Eerder deze week had Jambon het al over de problemen. ‘It takes 3 to tango’, zei hij toen.

Bij CD&V wordt verbaasd gereageerd: ‘Wij willen gewoon inhoudelijk verder werken. We begrijpen niet waarom de voorzitters erbij moeten worden gesleurd. Als sommigen denken dat er een snelle politieke deal kan worden gesloten onder voorzitters, dwalen ze. Dit dossier is inhoudelijk nog niet rijp en als je het niet ten gronde inhoudelijk uitklaart, zit je met juridische problemen.’

Het grootste probleem voor CD&V is de decretale verankering van de drempelwaarden voor stikstofuitstoot waaraan de landbouwers moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Als dat wordt verankerd, zet je jezelf vast, vindt de partij, terwijl de waarde moet kunnen evolueren als het stikstofbad ‘leegloopt’.

N-VA wil echter niet afwijken van die decretale verankering. Voor oudere boeren zou er wel een vergelijk in zicht zijn tussen CD&V en N-VA. CD&V wil oudere boeren zonder overnemer nog tot hun pensioen laten doorwerken zonder grote investeringen om de uitstoot te beperken.

Voor de partij is de krokusvakantie geen fetisj. ‘Is er morgen een akkoord, fijn. Is dat pas binnen een week, ook goed.’