‘Interesseert het u met welke wagens ministers rondrijden?’

De PVDA pakt graag uit met de dikke bakken waarmee ministers rondrijden. Het zal voor die partij nooit genoeg zijn.

De auto’s van de ministers! Ja-ha: de auto’s van de ministers. Het was vorige week een nieuwtje waar Het Laatste Nieuws graag een hele pagina voor vrijmaakte: met welke dienstwagens rijden de ministers van de Vlaamse regering?

Het is de PVDA die de informatie opzoekt en aanlevert, zoals ze dat vijf jaar geleden ook al eens deed, waarna een fotoredacteur van de krant plaatjes zoekt van de wagens waar het over gaat om erbij te plakken. Ik ken helemaal niets van auto’s, ik heb er zelf ook geen, maar zelfs ik kon ontwaren dat het allemaal ontzettend dikke bakken zijn.

De leasecontracten lopen op tot 2300 euro per maand. Dat is – Jos D’Haese mocht het in het artikel zeggen, maar iedereen had het natuurlijk zelf al bedacht – meer dan sommige mensen per maand verdienen.

En De Lijn maar besparen.

Vindt u het heel erg als dat mij helemaal koud laat?

Niet dat ik de collega’s iets kwalijk neem, hoor. Wij weten ook dat artikels over auto’s ontzettend goed gelezen worden. Ik kan me voorstellen dat lezers van Het Laatste Nieuws daar al helemaal geen genoeg van kunnen krijgen, dus het is een kwestie van tijd vooraleer we een overzichtje zien verschijnen van de auto’s waarmee de regering-De Wever rondrijdt.

Misschien een tip: waarom niet eens uitzoeken met welke types de Europese commissarissen door Brussel sjezen?

Het is antipolitiek.

Want natuurlijk rijden ministers met dikke bakken. Iedereen weet dat zeker ministers in de Vlaamse regering de helft van de week bezig zijn met bezoekjes brengen aan bedrijven en sociale organisaties over heel Vlaanderen.

Ik had vroeger de indruk dat Kris Peeters als minister-president zelfs helemaal niets anders deed dan zulke bedrijfsbezoeken. Ze gebruiken daarvoor een wagen die duurder is dan modaal: so what?

Het is ook maar een onnozel detail, die auto’s, maar daarom net typerend: voor de PVDA zal het nooit genoeg zijn. Zelfs als straks alle rare voordelen voor politici zijn afgeschaft, en hun uitkering al na drie weken wordt geschrapt als ze het parlement verlaten, zal de PVDA iets kunnen vinden om alle andere wereldvreemd te noemen.

Waarom hebben die ministers ook überhaupt een auto van de zaak nodig? De meeste bezorgers van Deliveroo rijden met hun eigen fiets door de stad, en moeten er zelf voor betalen als er iets stuk is. Wel, dan? Alleen de PVDA kan die debatjes winnen, tenzij ze er natuurlijk niet mee in de krant raken.