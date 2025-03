“Ik laat niet toe dat er geraakt wordt aan mijn budget”: vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over het coronatijdperk en de wapenwedloop

In een interview met De Zondag zegt vicepremier en minisiter van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dat het tijd is om te investeren in een sterke gezondheidszorg. ‘We staan voor een spannende race die we absoluut moeten winnen’

De Zondag wilde weten wat deze legislatuur zijn grootste uitdaging is?

“Dankzij covid beseffen we weer hoe belangrijk een sterke gezondheidszorg is. Aan de ene kant zie je sterk groeiende behoeften, omdat de samenleving ouder wordt. Aan de andere kant zie je tekorten. Op vlak van aanbod, zoals geestelijke gezondheidszorg en tandzorg, maar ook op vlak van mensen. We hebben te weinig verpleegkundigen, de huisartsen staan onder druk. We staan voor een spannende race, die wellicht tien jaar zal duren, maar die we absoluut moeten winnen.”

Wat is het belangrijkste instrument dat hij in handen heeft?

“Het budget. Deze regering voorziet bijna 4 miljard extra tegen 2029. Om te beginnen gaan we investeren in mensen. Hun werk moet interessanter gemaakt worden (vertelt omstandig wat er allemaal zal gebeuren, red.). Ten tweede gaan we de tekorten in het aanbod aanpakken. En drie: we moeten onze middelen doelmatiger inzetten. Dat wil zeggen: niet altijd méér CT-scans en méér medicamenten.”

Is hij zeker van het extra budget? Defensieminister Theo Francken (N-VA) is op zoek naar 17 miljard voor het leger.

“Er moet extra geld komen voor defensie, maar ik ga niet toelaten dat er geraakt wordt aan mijn budget voor gezondheidszorg. Laat me heel duidelijk zijn: raken aan de groeinorm is een no pasarán. Want wat verdedigen wij tegen Poetin? Onze democratie die gebaseerd is op sociale bescherming en gezondheidszorg voor iedereen! We gaan toch niet opgeven wat we verdedigen?”

Volgens de PVDA krijgt het leger al genoeg geld. Heeft Jos D’Haese geen punt als hij zegt dat deze wapenwedloop het risico op oorlog groter maakt?

“Totaal niet. Ik heb dat interview in uw krant met enorme verbazing gelezen. Wat een lichtzinnigheid! Ik ben altijd een vredesactivist geweest. Ik ben in de jaren tachtig lid geworden van de socialistische partij omdat zij actie voerde tegen de kernwapens. Maar je mag niet naïef zijn. Als je te maken hebt met een gevaarlijk man aan je grenzen, dan moet je voorbereid zijn op oorlog. Nu, ik denk niet dat het toevallig is dat de PVDA heel schuw is om Rusland en ook China stevig te veroordelen. Ze vinden het daar precies nog zo slecht niet.”