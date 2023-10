Hoge Raad Justitie start onderzoek naar onderzoek ‘Operatie Kelk’

De Hoge Raad Justitie (HRJ) heeft beslist een bijzonder onderzoek te starten naar mogelijke disfuncties in het verloop van de strafrechtelijke procedure in ‘Operatie Kelk’. Dat laat de HRJ donderdag weten in een persbericht.

Naar aanleiding van de getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken in de VRT-documentaire ‘Godvergeten’ kwam vanuit de politiek de vraag om een parlementaire onderzoekscommissie. De verschillende fracties in de Kamer kwamen dinsdag overeen om de slachtoffers daarbij centraal te plaatsen.

De Kamer zal zich ook buigen over het gerechtelijk onderzoek naar het seksueel misbruik in de kerk, de zogenaamde ‘Operatie Kelk’. Het parlement rekent daarvoor op de medewerking van de Hoge Raad voor Justitie. Die laat nu donderdag weten dat ze een bijzonder onderzoek start naar mogelijke disfuncties in het verloop van de strafrechtelijke procedure in ‘Operatie Kelk’. “Het verloop van het strafonderzoek roept vragen op”, luidt het.

“Op basis van de informatie die beschikbaar is, heeft de HRJ vandaag besloten een bijzonder onderzoek te starten naar mogelijke disfuncties in het verloop van de strafrechtelijke procedure in de zogenaamde Operatie Kelk. Na afloop van dit bijzonder onderzoek zal de HRJ opnieuw communiceren.”