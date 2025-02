‘Het werk van De Wever doet nu al denken aan de begrotingen van Verhofstadt’

Waar het Vlaams Belang voor gewaarschuwd heeft, is realiteit geworden. Een stem op Bart De Wever is een stem op Conner Rousseau gebleken. De N-VA is definitief verveld tot de Nieuw-Vooruit Alliantie.

De media hebben het over de eerste Vlaams-nationalistische premier. Maar wat is er eigenlijk Vlaams-nationaal aan die man en zijn partij? Vóór de verkiezingen beloofde hij aan de Vlamingen “confederalisme of niets”. Maar in het regeerakkoord is daar helemaal niets over terug te vinden. Dat is de prijs die elke Vlaamse politicus moet betalen om federaal premier te worden: de wil van de Vlaamse kiezer negeren, de Vlaamse belangen verraden, de Vlamingen in de steek laten.

Vorige ‘confederalisten’ als Verhofstadt en Leterme waren daartoe bereid en werden door De Wever daarvoor bekritiseerd. Nu doet hij precies hetzelfde. Helemaal verbazingwekkend is dat echter niet. Bij de minste weerstand steekt die man al 15 jaar zijn communautaire agenda in de ijskast.

Dat thema is er om stemmen te winnen, maar niet om veranderingen door te voeren. Nu zal hij zelf verantwoordelijk zijn om de viering van 200 jaar België voor te bereiden. Stel je eens een groene partij voor die zijn klimaatagenda zelf van tafel haalt en vervolgens steenkoolcentrales opent. De Wever is elke Vlaamse geloofwaardigheid kwijt. Die man is niet Vlaams-nationaal. Zijn ware aard is neoliberaal.



De media hebben het ook over het strengste migratiebeleid ooit. Moeilijk is dat natuurlijk niet gezien België een reputatie heeft om het meest lakse migratiebeleid van heel

Europa te hebben. Op maatregelniveau neemt de regering zelfs voorstellen van het Vlaams Belang haast letterlijk over, wat meteen bewijst dat een stem voor Vlaams

Belang wel degelijk impact heeft. Maar van een trendbreuk is helemaal geen sprake.



Er is geen modelshift naar asiel in eigen regio. Er is geen effectief terugkeermechanisme. Ze zullen dus blijven komen en ook De Wever zal die illegalen niet terugsturen naar hun land van herkomst. Integendeel, De Wever wil het EUmigratiepact onverkort uitvoeren. De doelstelling van dat pact is klaar en duidelijk: niet minder, maar méér (legale) migratie. Tegen 2030 willen ze 7 miljoen arbeidsmigranten van buiten de EU halen. Bepaalde kapitaalgroepen hebben misschien baat bij de import van goedkope arbeid, maar de samenleving betaalt daar de prijs voor.



Hoe vaak hoorden we De Wever niet zuchten en met de ogen rollen over het waanzinnig klimaatbeleid van Groen? Maar als premier gaat hij daar gewoon mee door. De Green Deal is desastreus en zorgt voor collectieve verarming en desindustrialisering, verlies aan concurrentiekracht voor onze bedrijven en verlies aan koopkracht voor onze mensen. En wat doet deze regering De Wever? Ze doen er gewoon mee door.

Meer zelfs, terwijl in andere Europese landen steeds meer stemmen opgaan om de Green Deal minstens te pauzeren, wil deze regering er onverminderd mee door gaan. Extra belastingen op gas en stookolie waarmee we ons huis verwarmen of benzine en diesel waarmee we ons verplaatsen, hoe worden onze mensen daar eigenlijk beter van? EU-schuldopbouw en EU-belastingen om de concurrentiekracht met subsidies te camoufleren, hoe worden onze bedrijven daar eigenlijk sterker van? Met deze regering-De Wever hebben we Groen zelfs niet meer nodig om de klimaatwaanzin door onze strot te rammen.



Van de desastreuze Vivaldi-begroting maakte De Wever de inzet van de verkiezingen. Hij beweert nu het land op orde te zetten. Maar zijn hele begroting is op drijfzand gebouwd. We lezen over maar liefst acht miljard terugverdieneffecten, en deze regering rekent blijkbaar op meer dan een miljard uit de eeuwige strijd tegen fraude.

Dat is gewoonweg gebakken lucht. Ze zullen de overheidsbelangen in Proximus, bpost, etc. verkopen aan bodemprijzen zodat Theo Francken zijn Amerikaans oorlogsmateriaal kan kopen. Dat doet allemaal erg denken aan het begrotingsbedrog en de sell and lease back operaties van Guy Verhofstadt. Bovendien wordt er brutaal bespaard op de pensioenen van onze mensen en wordt al wie werkt, spaart en onderneemt zelfs nog meer belast. Dat noemen ze zowaar een ‘solidariteitsbijdrage’. Ook zonder de PS moeten de Vlamingen werken en vooral betalen om bodemloze Waalse putten te vullen. Aan de transfers wordt helemaal niet geraakt.



Deze regering-De Wever is hard tegen onze mensen. Deze regering-De Wever verbreekt brutaal gedane beloftes en heeft een arrogant misprijzen voor gewone hardwerkende mensen. Ons spaargeld smelt door stijgende inflatie als sneeuw voor de zon, terwijl er geen ruimte is voor loonsopslag de volgende jaren, kondigt hij nu al aan. Gewone mensen die elke dag vroeg opstaan en het beste van zichzelf geven zullen nog meer moeten betalen om er nog minder voor terug te krijgen. Dat is de essentie waar België om draait. Vlamingen uitpersen om een politiek systeem in stand te houden dat erop gericht is de wil van de Vlamingen arrogant te negeren.

Bart De Wever en zijn N-VA maken integraal deel uit van dat Belgisch politiek systeem. Daarvoor is Vlaams Belang het enige alternatief.