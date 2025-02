‘Herinnert u zich nog alle voorspellingen over de formatie die nooit uitkwamen?’

Kunt u zich nog alle voorspellingen over de afloop van de regeringsonderhandelingen voor de geest halen? Onthoudt u zo’n beetje wie wat voorspelde en hoe ver we er allemaal naast zaten? Of is dat ondertussen allemaal alweer vergeven en vergeten? Zo’n formatie is een niemandsland waarin iedereen zichzelf interessant kan maken, tot er een definitief akkoord ligt: zelfs vorige vrijdag, toen al duidelijk was dat geen enkele partij nog terug kon, bleven krantensites hun lezers lastigvallen met een mogelijke ontsporing.

Mijn favoriete deel van de voorbije formatie waren de dagen waarin de Open VLD Vooruit ging vervangen: van een volledig onhaalbaar scenario werd dat een eventuele mogelijkheid en daarna zelfs hoogst­waarschijnlijk. Heel even leek het zelfs alsof er al ministersposten waren uitgedeeld aan de Open VLD, maar enkele dagen later was die piste opnieuw, geheel ­terecht, een volstrekt onhaalbaar scenario.

Het wordt natuurlijk allemaal maar geschreven omdat het eerst door iemand met droge ogen, of in een appje zonder smileys, werd beweerd.

Mijn onnozelste column van de voorbije maanden was dat ik niet geloofde dat Bart De Wever premier zou worden (en Els van Doesburg burgemeester). Deze maandag schoof hij al aan bij een Europese top in Brussel over defensie om ons land te verdedigen. Nu, De Wever heeft maandenlang gedaan alsof hij er zodanig weinig zin in had dat hij het ook wel heel moeilijk maakte om hem als ­premier voor te stellen. (En om mijn oude voorspelling met een nieuwe door te spoelen: zal De Wever over vijf jaar dan ook écht campagne voeren als premier en de kiezer vragen om een verlenging in de 16, of kan hij de verleiding niet weerstaan om de regering weer te laten vallen zoals in 2018 en vanuit het comfort van de oppositie naar verkiezingen te gaan?)

In de laatste dagen van de formatie lagen ongeveer dezelfde knopen op tafel als in augustus. Waar hebben we al die tijd naar zitten kijken?

De verslaggeving over de formatie was de allerlaatste dagen het ergst: ze leek nog het meest op een oorlogssituatie, met plannetjes van de onderhandelings­tafel en waar iedereen precies zat. Het was, om even heel kort te gaan, betoeterd. Op zulke momenten pompen journalisten en politici elkaars ego op, en maken ze elkaar wijs dat iedereen in het land even geboeid is als zij.

Ik weet dat het ridicuul is, en collega Tex Van berlaer zal me er wel weer mee uitlachen, maar ik heb wel eens zin in een formatie zónder de verslaggeving erover. In de laatste dagen lagen ongeveer ­dezelfde knopen op tafel als in augustus: waar hebben we in de maanden daartussen naar ­zitten kijken? Hopelijk kunt u het ver­geten en vergeven.

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje op het vuur.