Hacking stad Antwerpen: financiële impact op stad allicht groter dan Oekraïne- en coronacrisis

De financiële impact van de cyberaanval op de stad Antwerpen dreigt groter te worden dan die van de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het stadsbestuur bevestigt het nieuws. Er zijn de voorbije maand heel wat inkomsten misgelopen, maar de grootste hap uit het budget komt allicht uit het beter beveiligen en weer openstellen van de IT-systemen.

Op een precieze raming van de meerkost voor de stedelijke begroting is het nog enkele maanden wachten, maar er wordt gewag gemaakt van een slordige 70 miljoen euro. Het gaat dan zowel om niet ontvangen inkomsten als personeels- en softwarekosten. Op het vlak van inkomsten is de impact alvast groot inzake mobiliteit. Foutparkeerders konden nog worden bestraft met een GAS-boete, maar parkeerwachters konden niet vaststellen of een bestuurder had betaald (en voor hoe lang) op een reguliere parkeerplaats. Ook dagpassen of toelatingen voor de lage-emissiezone waren (en zijn) niet beschikbaar, wat betekent dat daar geen inkomsten uit kunnen komen en er geen boetes kunnen volgen voor wie nalatig is.

“Het verschil met de coronacrisis en de opvang van Oekraïners is dat er toen veel steun kwam van hogere overheden”, klinkt het op het kabinet van schepen voor Financiën en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Dat is nu niet het geval. Maar het gaat om essentiële zaken als dienstverlening en (cyber)veiligheid, daar moet elk van onze kabinetten dus wel middelen voor zoeken. We zullen voor de volgende budgetwijziging moeten bekijken hoe we daar een mouw aan passen.”