Groen wil ‘permanente inspanningen’ van De Moor: ‘Wij denken iedere dag na: zou het beter zijn mochten we uit de regering stappen?’

Coalitiepartner Groen verwacht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor ‘permanente inspanningen’ om bijkomende opvangplaatsen te creëren. Dat heeft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout gezegd in De Zevende Dag.

Zelf wil Vaneeckhout ook ‘permanent afwegen’ of zijn partij wel voldoende impact heeft binnen de Vivaldi-regering, met name op het dossier asiel en migratie.

De beslissing van staatssecretaris de Moor (CD&V) om geen alleenstaande mannen meer op te vangen in het netwerk van Fedasil, beroert al een tijdje de gemoederen, ook in de schoot van de Vivaldi-regering.

Zeker Ecolo en Groen tillen zwaar aan de beslissing en spreken van een inbreuk op de rechtstaat en internationale verdragen. Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout blijft ook op die lijn staan. ‘De rechtstaat en internationale verdragen moeten in onze samenleving toch de ondergrens zijn voor iedere partij?’, zegt hij. ‘Internationale verdragen zijn geen vodjes papier.’

Dat er 2.000 extra plaatsen worden gecreëerd, is volgens Vaneeckhout een goede zaak. Maar daar mag het niet bij blijven. ‘De staatssecretaris mag zich niet neerleggen bij het plaatstekort’, aldus Vaneeckhout. Hij verwacht van de CD&V-staatssecretaris ‘permanente inspanningen’.

Maar wat als die extra inspanningen en extra plaatsen er niet komen? Vaneeckhout erkent dat zijn partij wat gewrongen zit in het debat. ‘Internationaal recht is onze core business. En dus doen we een permanente afweging’, klinkt het. Zo stelt de partij zichzelf voortdurend de vraag of ze ‘voldoende impact’ heeft om in de regering te blijven. ‘Wij denken iedere dag na: zou het beter zijn als we uit de regering stappen?’