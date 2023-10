Groen-kopstuk Wouter De Vriendt geen kandidaat voor verkiesbare plaats

Groen-kopstuk Wouter De Vriendt zal zich bij de komende verkiezingen niet meer kandidaat stellen voor een verkiesbare plaats. Dat laat de huidige fractievoorzitter in de Kamer donderdag zelf weten op zijn sociale media.

‘Zeventien jaar Kamerlid is lang. Het is tijd om nieuwe horizonten te verkennen’, zegt De Vriendt. De beslissing is hoofdzakelijk een persoonlijke beslissing, luidt het in een mededeling van de partij. ‘Ik heb de afgelopen jaren met hart en ziel geknokt in de modder van de Wetstraat. Met plezier, zelfs. Maar voor mij is het niet goed om dat té lang te blijven doen. Het is tijd om mijn engagement op een andere manier in te vullen’, voegt de Groen-politicus daaraan toe.

Voor zijn beslissing wijst hij voorts op ‘de permanente neiging om te polariseren, kenmerkend voor sociale media’ en de ‘massieve muur tussen meerderheid en oppositie’. Hij heeft het ook over het gebrek aan samenwerking in de politiek. ‘Samenwerken en verschillen overstijgen is voor mij een belangrijke kwaliteit. Dat betekent teamplay en successen gunnen aan elkaar. Dat heb ik de laatste jaren te weinig gezien, zelfs niet in de meerderheid en in het parlement. Dat was een grote teleurstelling.’

De Vriendt blijft de komende maanden zetelen als fractieleider en steunt de partij en het huidige voorzittersduo bij de aankomende campagne. Bij de volgende verkiezingen zal hij een duwersplaats innemen op de West-Vlaamse Kamerlijst. ‘Mijn afscheid van de Kamer is geen afscheid van Groen of de politiek. Na vele jaren in Brussel kan ik mij nu volledig smijten voor Oostende en haar inwoners’, zegt hij daar zelf over.

Uitzondering

De démarche van De Vriendt is opmerkelijk omdat hij eerder dit jaar van zijn partij nog het fiat had gekregen om volgend jaar opnieuw mee te dingen naar een parlementszetel. In de statuten van Groen staat immers dat parlementsleden na twee legislaturen de fakkel moeten doorgeven. Wie langer als parlementslid aan de bak wil blijven, moet daarvoor een uitzondering krijgen van de provinciale ledenvergadering. De Vriendt, die al sinds 2007 lid is van de Kamer, had zo een uitzondering op zak.

De Vriendt is overigens het zoveelste kopstuk bij Groen dat laat weten forfait te geven voor de komende verkiezingen. Verschillende groene mandatarissen met ervaring kondigden de afgelopen tijd al hun vertrek uit de nationale politiek aan. Onder meer Björn Rzoska, Elisabeth Meuleman, Barbara Creemers, Juan Benjumea, An Moerenhout en Kristof Calvo deden dat eerder dit jaar.

(Lees verder onder de preview)

‘Wouter geeft aan dat politiek steeds minder om politiek en steeds meer om personen gaat, wat hem niet ligt’, zeggen Groen-covoozitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji donderdag in een reactie. ‘Dat zegt veel over de uitdagingen voor onze democratie, want Wouter leverde jarenlang straf werk in de Kamer. Hij had van ons en de leden mogen verder doen, maar dat hij nu mee nieuw talent de Kamer in zal loodsen, kunnen we tegelijk alleen maar toejuichen.’